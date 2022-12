Coupe du monde 2022 : Kyle Walker promet l’enfer à Kylian Mbappé

L’Angleterre sera opposée à la France en quarts de finale du mondial Qatari ce samedi 9 décembre 2022. Interrogé sur le cas Mbappé en conférence de presse, le défenseur des Three Lions de l’Angleterre, Kyle Walker, répond avec assurance et se dit prêt pour le derby.

Kyle Walker : « je ne vais pas lui dérouler le tapis rouge pour qu’il aille marquer »

La performance de Kylian Mbappé fait plus que peur aux Anglais qui peuvent désormais compter sur Kyle Walker qui n’a pas manqué de les rassurer. Le défenseur de Manchester City est donc apte pour son duel avec l’attaquant Français.

Et la star du Paris-Saint-Germais peut se préparer en conséquence, car la partie ne sera pas rose pour lui. En sa qualité de défenseur international, évoluant dans un grand club, Walker sera l’adversaire direct de Mbappé et ne pense surtout pas lui rendre la tâche facile.

« J’ai déjà joué contre lui plusieurs fois avec Manchester City et c’est un joueur fantastique, en superbe forme. Ça ne va pas être facile mais, quand on est pro, on veut jouer contre les meilleurs et il est l’un des meilleurs… », a déclaré le défenseur Anglais, évoluant au poste de latéral droit.

La vitesse du redoutable butteur des Bleus ne fait pas peur à Walker pour qui, les supporters verront, samedi, le plus rapide d'entre eux.

« J’espère que ce sera moi…. Je sais ce que je dois faire pour l’arrêter, c’est plus facile à dire, mais, je ne me sous-estime pas », a-t-il confié.

Même si Kylian Mbappé est en feu lors de ce mondial, la sérénité de son futur adversaire direct est rassurante. Malgré tout le respect qu’il lui doit, Walker veut bien se mesurer à l’international attaquant du PSG et créer des problèmes aux Français ce samedi soir.

C’est dingue, les fans du ballon rond seront sans aucun doute, impatients de voir Walker bloquer l’actuel meilleur buteur de cette coupe du monde avec 5 réalisations en seulement 4 matchs.

Kyle Walker ne voit pas seulement Mbappé dans cette partie, mais toute l’équipe de France. « Mais ce n’est pas Angleterre-Mbappé, c’est Angleterre-France », a-t-il précisé.

Le latéral droit Anglais comprend pourquoi le monde se focalise sur Mbappé. Mais pour lui, la partie sera plus que difficile car il s’agit d’un sport collectif et le reste de l’équipe n’est surtout pas à négliger. Avec derrière lui tout un pays, l’international Anglais et ses compatriotes veulent se qualifier pour les demi-finales du mondial Qatari.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci