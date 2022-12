San Pedro: Un aéronef rate son atterrissage, ce qui s'est passé

Un drame a été évité à l'aéroport de San Pedro. En effet, le dimanche 4 décembre 2022, un aéronef de type PA 24 raté son atterrissage à la suite d'un dysfonctionnement du train d'atterrissage. Dans un communiqué officiel, la SODEXAM (Société d'exploitation et de développement aéroportuaire et météorologique) revient sur les circonstances de l'accident.

San Pedro : Les précisions de la SODEXAM après l'atterrissage manqué d'un aéronef

Les faits remontent au dimanche 4 décembre 2022, selon une note de la SODEXAM. La Société d'exploitation et de développement aéroportuaire et météorologique explique que ce jour-là à 11 heures, un aéronef de type PA 24 a manqué son atterrissage à cause d'un dysfonctionnement du train d'atterrissage sur la piste de l'aéroport de San Pedro.

"Dès la survenue de l’incident, le commandant de l’aérodrome, les représentants de la police aéroportuaire, de la Compagnie Air Côte d'Ivoire, les sapeurs-pompiers, les commandants de la 5e Légion de la gendarmerie territoriale (LGT) et du Peloton de sûreté aéroportuaire (PSA) présents sur les lieux ont effectué les constats d’usage et le bilan est le suivant : le pilote n’a subi aucun dommage corporel, l’aéronef a quant à lui été légèrement endommagé", peut-on lire dans la note de la SODEXAM.

On apprend aussi que le préfet de région et le procureur de la République ont été informés de la situation. "Les équipes de l’aéroport ont procédé dans les heures qui ont suivi à l’enlèvement de l’avion de la piste, après autorisation du Bureau enquête accident (BEA), afin d’assurer une reprise du service et permettre les opérations aéroportuaires prévues ce jour", poursuit le communiqué.