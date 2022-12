Côte d'Ivoire-Blé Goudé : "J'ai été dans le feu de la DST avec Dibopieu"

Charles Blé Goudé a rencontré récemment les anciens de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire). Au cours des échanges, le président du COJEP (Congrès panafricains pour la justice et l'égalité des peuples) est revenu sur son séjour à la DST (Direction de surveillance du territoire).

Côte d'Ivoire : Blé Goudé raconte son séjour à la DST

Quelques semaines après son retour en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé s'est rendu auprès des anciens de la FESCI. Le fondateur du COJEP et ses ex-camarades de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire ont échangé dans une atmosphère lourde d'émotion.

Martial Ahipeaud, au nom des anciens secrétaires généraux de la FESCI, a souhaité bon retour au pays à Charles Blé Goudé. "Ça fait pratiquement 11 ans que les circonstances nous ont mis devant les faits accomplis et tu t'es retrouvé là où le Seigneur a voulu t'envoyer en mission. Parce que pour moi, c'est une autre partie de ta vie que tu as pu traverser avec bravoure, dignité et sérénité. Sois le bienvenu. Nous ne souhaitons, en tout cas, de prendre toute la mesure de la situation et de faire en sorte que ce retour puisse être un moment d'apprentissage pour l'ensemble de notre peuple pour que demain, surtout les décennies qui viennent, soient placées sous des auspices complètement différents avec de belles perspectives qui nous ouvre des arcanes nouveaux", a déclaré le premier secrétaire général de la FESCI.

Charles Blé Goudé a apprécié les mots de bienvenue de son devancier, qui était accompagné de Blé Guirao, de Jean-Yves Dibopieu et Serge Koffi. Il a profité de l'occasion pour revenir sur son séjour à la DST (Direction de surveillance du territoire) en compagnie de Jean-Yves Dibopieu.

"Quand je vois Jean-Yves là aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion. Je le vois en vie, je le vois avoir la santé. Mais je l'ai vu dans d'autres circonstances sur lesquelles je ne veux pas revenir ici pour ne pas remuer le couteau dans la plaie. C'était mon voisin. Vous pouvez être fiers de lui. STT, tu peux être fier de ton devancier. J'ai été dans le feu de la DST avec lui. Je l'ai vu digne, je l'ai vu debout, je l'ai vu droit", a témoigné l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo.