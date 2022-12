Révision électorale : Le PPA-CI dénonce de graves dysfonctionnements

Hubert Oulaye, président exécutif du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), dans une déclaration, dit avoir constaté partout sur le territoire national, de nombreux dysfonctionnements administratifs et des pratiques antidémocratiques dans le déroulement de l’opération de révision des listes électorales.

Révision électorale : Voici les dysfonctionnements relevés par le PPA-CI

Dans un communiqué, le PPA-CI soulève de vives inquiétudes quant à la crédibilité de l’opération de révision des listes électorales en vue des prochaines élections. Le parti de Laurent Gbagbo évoque des problèmes administratifs de la commission électorale, notamment l’absence d’une campagne rigoureuse, méthodique et effective d’information, le manque de sensibilisation des populations cibles, des chefs de village et de communauté, avant et pendant l’opération de révision de la liste électorale. Le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire dénonce aussi le non-respect des programmations-calendaires établies par les CEI locales et communiquées aux populations.

Pour le PPA-CI, la grande majorité des populations, en zones urbaines et de façon plus prononcée en milieu rural, n'était pas informée de l'opération de révision de la liste électorale. Il en a résulté un très faible engouement dans les deux premières semaines qui ont suivi le lancement de cette opération.

« Les centres d'enrôlement ont souvent été délocalisés sans information préalable des chefs de villages et de communautés. Des équipes mobiles de la CEI ont, dans certaines régions, privilégié certaines zones, par rapport à d'autres, en leur accordant plus de temps pour s'inscrire sur la liste », a mentionné le président exécutif du parti. Le parti de l’ex-chef d’État observe qu’au nombre des pièces à présenter pour s'inscrire sur la liste électorale, la Commission électorale indépendante demandait le certificat de nationalité accompagné d'une autre pièce administrative affichant la photo du requérant.

« Pour une raison inexpliquée à ce jour, le décret du 9 novembre 2022, qui fixe les modalités de mise en œuvre de l'opération de révision de la liste électorale, a décidé que la seule présentation du certificat de nationalité suffisait pour s'inscrire sur la liste électorale. Dans de nombreux sites d’enrôlement, cette décision a été la porte ouverte à l’inscription frauduleuse de non nationaux, orchestrée par des acteurs politiques pour se donner par ce biais une population électorale indue et manipulable », juge le parti de Gbagbo.

Le PPA-CI a été informé que dans plusieurs régions du pays, des médecins sont sommés de délivrer des certificats d’âge physiologique (acte médico-légal par lequel un médecin établit l’âge d’une personne au regard des apparences physiques de la structure organique de la personne après avoir examiné celle-ci) en l’absence des requérants afin que ceux-ci puissent, par la suite, se faire établir des jugements supplétifs.

Au regard de tous ces dysfonctionnements administratifs et des pratiques observées sur le terrain, le PPA-CI exprime ses vives inquiétudes quant à la transparence et au caractère apaisé des élections à venir. Il s'insurge contre les pratiques frauduleuses constatées par tous, qui constituent des menaces, sur la transparence du processus électoral. Ces manœuvres sont de nature à hypothéquer gravement le caractère transparent et apaisé des élections à venir, a conclu le communiqué.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci