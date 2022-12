Titrologie Côte d'Ivoire : "Immobilisme du PPA-CI : Gbagbo, cet homme est fini"

La revue de presse ou la titrologie de ce vendredi 16 décembre 2022 est très variée. Plusieurs thèmes ont été traités dans la presse ivoirienne ce jour.

Titrologie du vendredi 16 décembre: ''Après la tournée de Gbagbo dans la Mé, toute la preuve que le RHDP panique"

Plusieurs thèmes relatifs à la vie politique en Côte d'ivoire ont été abordés dans la titrologie de ce vendredi. Le Bélier Intrépide affiche à sa première page : ''Après les insinuations de Bacongo et d'Adjoumani, la sévère mise en garde du Ppa-Ci. Koné Katina rétablit la vérité".

Le Temps barre à sa Une: ''Après la tournée de Gbagbo dans la Mé, toute la preuve que le RHDP panique ''. Par contre, Le Matin affiche à sa page d'ouverture : ''Abandonné par ses ultra échecs politiques répétés, immobilisme du Ppa-Ci: Gbagbo, cet homme est fini".

Dernière Heure Monde, évoquant le rapprochement Rhdp-Fpi, révèle ''pourquoi Ouattara refuse l'alliance avec Affi N'Guessan". De son côté, Notre Voie barre à sa Une : '' 11 ans après avril 2011, Simone Gbagbo retrouve le Fpi".

Le Mandat met l'accent sur l'inauguration de l'autoroute Yakro-Tiebissou, prévue pour ce vendredi. ''Le peuple Baoulé ouvre ses bras au vice-président ''. Le Rassemblement, quant à lui, pointe à sa Une : '' Budget 2023 , plus de 660 milliards de Fcfa pour les routes".

L'Inter s'est penché sur la lutte contre le terrorisme et affiche à sa Une : "Ouattara veut bétonner la sécurité et la défense. Ce qui est prévu en 2023 et ceux qui sont à la manoeuvre".

Le Jour Plus, de son côté, pointe à sa Une : ''Congrès, présidence du parti, présidentielle 2025, ce que les jeunes du Pdci réservent à Henri Konan Bédié".

Le Sursaut, lui, s'est intéressé au couple Gbagbo-Nady Bamba. "Politique nationale, Ppa-Ci, Nady Bamba manipule-t-elle Gbagbo?", s'interroge le journal.