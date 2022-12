Roger Banchi refuse de rentrer en Côte d'Ivoire, ce qui l'inquiète

Roger Banchi n’est pas près de mettre fin à son exil. Ce proche de Guillaume Kigbafori Soro a récemment donné les raisons pour lesquelles il ne veut pas retourner en Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire : Roger Banchi menacé par un militant du RHDP

La fin de l’exil de Roger Banchi ne semble pas de sitôt. En effet, le soroiste a fait savoir qu’il n’a pas l’intention de rentrer en Côte d’Ivoire pour venir "subir la haine carcérale à mesure variable du pouvoir RHDP" et de gens qui "ont insulté les matrices de vénérables génitrices,puis ont été absous par l’effet de fausses louanges politiques!".

L’ambassadeur plénipotentiaire et itinérant de GPS (Générations et peuples solidaires) avec rang de vice-président affirme avoir reçu des menaces de la part d’un militant du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

"Ne pas passer sous silence certaines laideurs…Aujourd’hui, un militant objectif du RHDP, m’a ouvertement menacé dans un commentaire tweeté de subir le même sort en pire, que celui du blogueur Peter 007, si il me venait à l’idée de rentrer dans mon pays", a tweeté Roger Banchi.

Par ailleurs, il fait appel "aux dernières réserves de décence morale du pouvoir RHDP" en demandant au parti d’Alassane Ouattara de purger dans l’idéologie répandue par ses actes, dans l’esprit de ses militants, l’idée immonde qu’ils détiennent le droit de choisir quel Ivoirien peut venir en Côte d’Ivoire ou non.

"Je préfère prier Dieu depuis mon véritable pays…Celui qu’aucun tyran ne pourra jamais m’arracher, mon Royaume des Cieux : mon Cœur de croyant. Ce cœur contient la Côte d’Ivoire et tous les univers visibles et invisibles !", a ajouté l’ex-ministre des PME.