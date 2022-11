Côte d'Ivoire-GPS : Le comité de pilotage rend son rapport

Le mouvement politique de Guillaume Kigbafori Soro, Générations et peuples solidaires (GPS), est sur le chemin de la fusion des partis politiques et mouvements proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Le comité de pilotage qui a travaillé sur le projet rend son rapport le samedi 19 novembre 2022.

Côte d'Ivoire : Le GPS dans sa dynamique de fusion de partis politiques et mouvements affiliés

On apprend dans un communiqué que le samedi 19 novembre 2022, le comité de pilotage de la fusion des partis politiques et mouvements affiliés à GPS (Générations et peuples solidaires) dissouts procédera à la remise officielle de son rapport le samedi 19 novembre 2022 lors d'une cérémonie au siège du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire).

"Cette cérémonie sera l’occasion renouvelée pour le Comité de pilotage d’exprimer ses remerciements et sa satisfaction aux Partis et Mouvements pour leur franche collaboration et leur promptitude à exécuter les décisions et orientations du Président Guillaume Kigbafori Soro", peut-on lire dans le communiqué.