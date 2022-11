Affaire « La RTI absente au Mondial 2022 »: Pourquoi cette humiliation? (Opinion)

En Côte d'Ivoire, plus de 6 millions de ménages sont contraints de payer la redevance RTI depuis plus d'un demi-siècle. Cette contribution représente le financement de la chaîne publique (gratuite pour tous). Médias:

Non diffusion du Mondial 2022: La RTI doit des explications aux Ivoiriens

Remarquons que, quel que soit votre fournisseur télé, vous êtes soumis à cette redevance. Si tel est que tous les ivoiriens sans distinction, doivent payer, alors, pourquoi sur le bouquet canal+ par exemple, lorsque l'abonnement du consommateur expire, celui-ci n'a plus le droit aux chaînes du groupe RTI ? Pourtant il devrait gratuitement disposer de ces chaînes puisqu'elles sont à la base payées. Est-ce à croire que le contribuable paye abusivement ces redevances ? La TNT ? Oui, mais tous les ivoiriens n'ont pas la TNT. Pour l'instant, nous sommes à un taux de pénétration national de 68%. Y a t'il une différence entre le citoyen qui utilise la TNT et celui qui est abonné à un autre diffuseur télé lorsqu'il s'agit de payer la redevance ?

Sur Canal+ et autres, les chaînes RTI devraient être absolument gratuites, pour la même raison qu'il n'y a pas de profil type pour payer la redevance RTI. Il vous suffit simplement d'avoir un ménage en Côte d'Ivoire, une facture CIE et le tour est joué. Tous les foyers sont soumis à cette obligation et personne ne s'en plaint. Aujourd'hui, cette même RTI financée à coup de milliards sur fonds publics du budget de l'État et directement de la poche des ivoiriens, a montré son incapacité, mais à un niveau presqu'humiliant pour notre pays. Elle n'a pas été capable d'avoir les droits de diffusion du Mondial 2022, un évènement planétaire qui débute très prochainement.

C'est plutôt une chaîne de télévision privée qui a pu avoir la diffusion pour la Côte d'Ivoire. Ailleurs, tout près de nous, certaines chaînes nationales dans les mêmes missions et attributions que la RTI, n'ont eu aucun problème à satisfaire leurs populations. Elles diffuseront totalement la compétition pour le grand bonheur des populations. Notre RTI quant à elle se mure dans un silence inquiétant. La RTI peut-elle expliquer les raisons de ce camouflet ? Pourquoi cette humiliation pour la Côte d'Ivoire ? De quoi manque t'elle ? Les Ivoiriens ne pouvant pas suivre l'ensemble des matchs sur Canal+ (canal+ n'ayant pas eu les droits) se tourneront vers une chaîne privée qui ne pourra diffuser qu'une trentaine de match dit-on importants, mais pas la totalité ! Pourquoi finançons nous la RTI alors si elle n'arrive pas à être compétitive ? Quelles sont les raisons de la non diffusion de cet événement par la RTI ? Les Ivoiriens doivent-ils continuer à payer systématiquement la redevance RTI ? Que d'interrogations dont les pouvoirs publics devraient se saisir afin d'y apporter une élucidation.

Ahouman Gael Lakpa,

Analyste sociopolitique

Ecrivain ivoirien.