Maroc: Quatre personnes interpellées après une agression LGBT

Au Maroc, quatre personnes âgées de 13 à 24 ans, soupçonnées d’être les instigateurs dans une affaire de coups et blessures volontaires sur la voie publique, ont été arrêtées par la police, ont indiqué les médias locaux le dimanche 13 novembre 2022.

Maroc: Des jeunes de 13 à 24 ans arrêtés après une agression LGBTphobe

Cette affaire est survenue samedi 12 novembre dans la ville de Tanger au Maroc. Dans une vidéo relayée largement sur les réseaux sociaux dimanche 13 novembre, on peut apercevoir un homme vêtu en femme pris pour cible par des jeunes personnes. Ces personnes, apparemment furieuses de voir leur victime exposer ses présumées convictions sexuelles, l’homosexualité, ont roué de coups l’homme habillé en robe, sa perruque à la main tout en proférant des insultes homophobes à son endroit.

Dans une autre vidéo, on distingue les agresseurs en train de pourchasser leur victime avant de le jeter à terre et de lui asséner de nouveaux coups. Face à cette situation, la police a mis la main sur les quatre personnes soupçonnées d’être les auteurs de ces actes d’agression contre l’homme habillé en robe.

Une bataille entre le conservatisme réligieux et la modernité

Entre un conservatisme religieux fort et une tendance de modernité de plus en plus pressante, les questions de mœurs font l’objet d’un débat houleux au Maroc depuis bien des années. Si le code pénal marocain sanctionne de six mois à trois ans de prison les actes licencieux ou contre-nature avec un individu du même sexe, l’homosexualité est relativement moins réprimée que dans d’autres pays de la région et les poursuites ne sont pas automatiques.

A Marrakech en 2019, une affaire similaire avait provoqué l’émoi dans le royaume chérifien. La vidéo montrait un homme habillé en robe, menotté après un accident de la circulation. Ce dernier marchait pieds nus, entouré de policiers et escorté par une foule de personnes qui le filmaient et l’insultaient, sans réaction des forces de l’ordre.