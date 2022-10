Diana Bouli craque et quitte les réseaux sociaux : "J'en ai assez !"

Diana Bouli, une célèbre tiktokeuse originaire du Cameroun, a pris une importante décision. La jeune dame a annoncé à ses fans qu'elle quitte les réseaux. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ?

Diana Bouli : "J'ai beaucoup encaissé..."

Diana Bouli se retire des réseaux sociaux. La Camerounaise a fait savoir dans une publication sur sa page Facebook qu'elle ne sera plus présente sur la toile.

"Ce matin je prends la parole pour vous faire part de ma décision qui est tout simplement de quitter les réseaux après trois années de partage et d’échanges avec vous. Je suis consciente de tout le bien que les réseaux m’ont apporté et de tous ce que j’ai pu en tirer grâce à vous ma communauté et grâce au talent que Dieu m’a donné", a écrit Diana Bouli. "J’ai beaucoup encaissé durant ces années mais sachez que je ne suis pas en pierre ! J’en ai assez et je décide d’arrêter tout . Force de constater que nous sommes malheureusement dans un monde requins et de charognards rempli de pensées négatives", a-t-elle dit.

Et la tiktokeuse d'expliquer : "Je ne supporte plus la pression, celle qui m’a aidé à être forte pendant des années, à recevoir de la haine pendant que je ne donne que de l’amour, cet amour qui m’a fait gagner et toujours aller plus loin, les critiques que je n’écoutais pas avant, les jalousies auxquelles je ne prêtais même pas attention aujourd’hui m’insupportent."

Diana Bouli a laissé entendre qu'elle aurait voulu demeurer sur les réseaux sociaux, mais l'influenceuse veut se concentrer sur son bien-être personnel. "Pardon de vous abandonner. Je vous aimerai toujours", a promis Diana Bouli.