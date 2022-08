Facebook met fin au Live Shopping dès octobre 2022

À partir d'octobre 2022, Facebook met fin au Live Shopping. Les utilisateurs du puissant réseau social ne pourront plus héberger des événements de magasinage en direct ou programmés, a annoncé Meta dans un billet de blog.

Facebook dit adieu au Live Shopping

Dès octobre 2022, il ne sera plus possible pour les utilisateurs d'héberger des "événements de magasinage en direct nouveaux ou programmés sur Facebook". Meta précise dans un article de blog que les facebookers pourront toujours utiliser le réseau social "pour diffuser des événements en direct", mais pas pour "créer" des "listes de lecture de produits" dans les vidéos Facebook Live.

"Alors que les comportements de visionnage des consommateurs se tournent vers la vidéo courte, nous nous concentrons sur Reels sur Facebook et Instagram, le produit vidéo courte de Meta", poursuit le groupe fondé par Marc Zuckenberg.

Par ailleurs, Meta précise que si les internautes veulent "atteindre et engager les gens par le biais de la vidéo", ils pourront "essayer d'expérimenter les publicités Reels and Reels sur Facebook et Instagram".

"Vous pouvez également marquer des produits dans Reels sur Instagram pour permettre une découverte et une considération plus approfondies. Si vous avez une boutique avec paiement et que vous souhaitez organiser des événements Live Shopping sur Instagram, vous pouvez configurer Live Shopping sur Instagram . Si vous souhaitez conserver une vidéo précédemment en direct, vous pouvez télécharger votre vidéo sur votre Page ou dans Creator Studio", conseille la société américaine créée en 2004 .