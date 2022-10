Safarel Obiang: ‘’Molaré vient de me poignarder dans le cœur, et j’ai très mal‘’

L’artiste Coupé-décalé, Safarel Obiang , est très en colère contre le promoteur du Primud, Soumahoro Mauriféré alias Molaré. La raison.

‘’Primud 2022 : Safarel Obiang très en colère contre Molaré

Et c’est reparti pour les traditionnelles polémiques avant la cérémonie annuelle du Prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé (Primud). Et pour l'édition 2022, c’est l’artiste Coupé décalé, Safarel Obiang , qui se retrouve à couteaux tirés avec le promoteur des Primud , Soumahoro Mauriféré alias Molaré.

Invité à l’émission Showbuzz, Safarel Obiang, sacré Primud d’or 2019, a fait savoir qu’il est déçu du boss du Coupé-décalé. ‘’ Cette année, je ne suis pas intéressé par Le Primud. C’est un jeu qui valorise la culture ivoirienne, mais le pilier de ce mouvement, c’est-à-dire le créateur de ce mouvement n’est pas vrai et franc envers les gagnants de ce concours. Et c’est très déplorable … Pour un concours que j’ai gagné en 2019, jusqu’à présent, la maison n’est pas donnée. Jusqu’à présent, je n’ai toujours pas reçu la maison. Ils sont allés me présenter une villa inachevée, ils m’ont dit qu’ils vont finir, mais ils ne m’ont pas remis la maison, ça fait 3 ans aujourd’hui… Les gagnants des précédents concours n’ont pas encore reçu leurs récompenses, et toi (Molaré) tu ne les appelles même pas. Aucune explication … Molaré, c’est un vieux père que j’aime bien, mais là, il vient de me poignarder dans le cœur, et j’ai très mal’’, a-t-il déploré.

Safarel Obiang a ensuite multiplié les sorties sur la toile contre Molaré pour réclamer sa villa. Quant à Molaré, il a révélé avoir eu des problèmes avec l’entreprise immobilière partenaire des précédentes éditions du Primud . ‘’ L’affaire en procès, je ne veux pas me prononcer sur une affaire en procès", a-t-il déclaré lors de son passage à l’émission Pplk diffusée sur La 3.