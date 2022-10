Côte d'Ivoire : Scandale autour de The Bachelor, l'émission d'Emma Lohoues

L'émission The Bachelor Afrique francophone, annoncée à grande pompe sur Canal+ Pop, est déjà au centre d'un scandale. Le programme télévisé animé par Emma Lohoues a été lancé il y a peu, mais une scène entre une influenceuse et le sieur FZ fait grand bruit.

The Bachelor : Une affaire trop bruyante autour de l'émission de Canal+

Tout est parti d'une publication sur Internet du nommé FZ. En effet, il confie avoir été agressé lors de la cérémonie officielle de The Bachelor de Canal+ à Mandjaro. "Une influenceuse m'a saisi par les cols puis m'a giflé à deux reprises au motif que je l'aurais exposée dans l'un de mes posts. Je suis resté sans mot dire. La vidéo pourrait fuiter d'ici là donc pour éviter des extrapolations, je fais déjà ce post avant de partir à la PLCC demain. Elle m'a jeté à la figure qu'elle ne répndra à aucune convocation et puis rien ne se passera dans ce pays. Demain, va donc commencer le ballet des avocats et des relations dans ce pays afin que ça n'arrive plus jamais à une autre personne... Ma joue me fait mal, j'ai des vertiges, je rentre dormir en attendant demain...", a-t-il posté sur sa page Facebook.

Pour sa part, Canal+ a tenté de régler l'affaire à l'amiable. Cependant, FZ a poliment décliné l'intervention du groupe français. "Je respecte CANAL+ qui veut régler ça à l'amiable, mais j'ai perdu mon téléphone IPhone 13 Pro Max où se trouve ma puce Orange dans cette affaire... Demain, tout le monde sera invité à la PLCC pour donner sa version des faits. J'irai jusqu'au bout afin que l'abus de relation cesse dans ce pays...", s'est-il exprimé.

Après son passage à A+ en tant qu'animatrice de l'émission Coiffure Kitoko, Emma Lohoues pose ses valises à Canal+ où elle présentera l'émission The Bachelor, diffusée sur Canal+ Pop. "Le ‘Bachelor’, c’est un gentlemen, un entrepreneur averti, il est magnifique, il est romantique, et il n’a pas quelqu’un dans sa vie. De rendez-vous en rendez-vous, les liens se tissent pour enfin trouver celle qui pourrait lui convenir", confiait l'ex-copine de feu Arafat DJ.

Seulement, ce scandale ne viendrait-il pas porter un coup à ce programme télé ? À moins que cela ne soit un buzz savamment orchestré. L'émission démarre le samedi 15 octobre 2022.