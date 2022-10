Côte d'Ivoire: KS Bloom veut le Primud d'or 2022, la réponse de Molaré

Consacré Primud du meilleur rappeur en 2021, l’artiste Ks Bloom estime qu’il mérite le Primud d’or en 2022. Voici la réponse de Molaré.

KS Bloom: ‘’Cette année, à part nous deux (Didi B et lui), celui qui veut venir être PRIMUD D'OR, il est méchant‘’

Lors de la précédente édition du Prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé (Primud 2021) , l’artiste Ks Bloom a raflé le Primud du meilleur rappeur. Un prix contesté par certains pour qui, KS Bloom ne devait pas être logé dans la catégorie des rappeurs.

Mais le chanteur qui s'est donné pour objectif d'évangéliser la jeunesse, a fait savoir qu'il ne se limiterait pas qu'au rap. Il avait clairement visé le Coupé décalé lors de la prochaine édition du Primud.

'' J’ai le prix du meilleur rappeur 2021 de Côte d’Ivoire, ils sont fâchés. L’année prochaine, c’est pour coupé-décalé là même, on va prendre ! Tant que vous ne donnez pas vos vies à JÉSUS, ON EST AVEC VOUS jusqu’àaaa...'', a-t-il indiqué dans un message posté sur la toile.

Et pour cette année, force est de constater que l’artiste vise le sommet. C’est-à-dire, le Primud d’or. Et il estime que Didi B est le concurrent qui peut l’empêcher de succéder à Kerozen Dj.

" Honnêtement, cette année, à part nous deux (Didi B et lui), celui qui veut venir être PRIMUD D'OR, il est méchant(...) On est des artistes, je vais prendre mon cas, tu ne peux pas faire le Sofitel, le premier concert philharmonique de la musique ivoirienne, tu fais deux concerts en 3 jours, tu remplis le Sofitel et Ivoire Golf club. Tu vas au CASINO DE PARIS, tu remplis les 3 concerts seulement statistiquement... il y a combien de personne qui ont fait ça ? Genre un spectacle en France dans une salle, même de 500 places depuis le début de leur carrière. Quand on cite les artistes ivoiriens qui l'ont fait, parmi les 5, aujourd'hui, on peut dire mon nom alors que je viens d'arriver, je ne suis qu'à un an de carrière", a-t-il confié lors de son récent passage sur NCI.

Et la réponse du promoteur du Primud, Molaré, n’a pas tardé: ‘’VOTEZ VOTRE ARTISTE PRÉFÉRÉ AU 98112 PAR SMS ORANGE OU MTN , Vote internet 20 % vote sms 40 % vote jury 40 % vote. MOLARE, ZÉRO POUR CENT MÊME EST PETIT. BONNE CHANCE À tous‘’, a commenté le boss de Mgroup.