Côte d'Ivoire : Un véhicule sans accélérateur intercepté à Yopougon

La commune de Yopougon a été le théâtre de l'interpellation d'un conducteur de minicar inconscient. En effet, ce dernier conduit son véhicule en utilisant un câble à la place de l'accélérateur, rapporte une note du ministère des Transports.

Yopougon : Un chauffeur de "gbaka" imprudent arrêté

L'information a été livrée par un internaute. Un chauffeur de minicar de transport en commun appelé "gbaka"reliant Yopougon Sable à Yopougon Koweït était au volant d'un véhicule dépourvu d'accélérateur. Il utilisait plutôt un câble. L'imprudent conducteur a été filmé par un passager lors de sa manoeuvre.

"Le véhicule roulant avec un câble à la place de l’accélérateur intercepté à Yopougon. Face à cet acte d’incivisme, le ministre des Transports a instruit la PSSR, à l’effet d’immobiliser le véhicule et procéder à l’interpellation du conducteur et du propriétaire, pour mise en danger d’autrui. Une enquête est ouverte à cet effet. C’est le lieu de rappeler encore une fois aux transporteurs et conducteurs routiers que conduire c’est respecter le Code de la route", a laissé entendre dans un communiqué le ministère ivoirien des Tranports.

Si l'action du ministère des Transports a été saluée sur les réseaux sociaux, des internautes ont souhaité que les services du ministre Amadou Koné de durcir le ton dans la lutte contre la corruption, mais également d'avoir un véritable regard sur les visites techniques.