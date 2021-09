Côte d'Ivoire: Une mère oublie sa fille dans un ‘’gbaka’’ à Abobo

En partance pour Abobo avec sa mère, la petite Bamba Barakissa, âgée de 3 ans, a été oubliée par cette dernière, le vendredi 17 septembre 2021, dans un minicar de transport de Yopougon.

Abobo: Oubliée dans un ‘’gbaka’’, la petite Bamba Barakissa introuvable

Les parents de Bamba Barakissa, 3 ans, sont très inquiets en ce moment. Depuis le vendredi 17 septembre 2021, ils sont sans nouvelles de leur fille restée dans un véhicule de transport en commun, communément appelé ‘’gbaka’’, au niveau du carrefour Agripac, dans la commune d' Abobo. « Aidez-nous à retrouver la petite Bamba Barakissa (03 ans) restée dans un gbaka de Yopougon au carrefour AGRIPAC par oubli de sa mère depuis le vendredi 17 septembre 2021 à 14 h », alerte la plateforme Police secours. Les réactions des internautes, recensées sur la toile à la suite de cet incident malheureux, évoquent la thèse d' une mère certainement submergée par des soucis.

"Yako d'abord à la maman. Pour oublier son enfant, il faut être dans un certain état et le fait d'être celle qui a oublié l'enfant, rend encore les choses plus complexes pour elle. Vivement qu'on retrouve l'enfant et que la mère soit également suivie", implore un internaute. "Huuumm Seigneur comment une maman peut oublier son enfant dans un véhicule. Tchieee, sa tête aussi était chargée ooo... Seigneur protège cet être innocent et ramène-la à sa famille, pitié", réagi un autre.

"Il faut se rendre au deux points de départs ( les gares), informer les chefs syndicats qui vont faire passer l'info à tous les chauffeurs et apprentis. L’apprenti peut probablement se rappeller ( ce n’est pas tous les jours, on oublie un enfant dans un gbaka et dans le cas où quelqu'un a signalé et est descendu avec l'enfant). Ses informations peuvent aider à la retrouver ou réduire la zone de recherche", conseille un internaute.

Pour l'heure, les recherches entreprises pour retrouver la gamine, restent sans suite. ''Toutes les personnes de bonne volonté ayant aperçu la petite Bamba Barakissa, sont priées de joindre ses parents. Contacts : 0708290200/ 0787928683'', indique un communiqué.