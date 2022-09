Côte d'Ivoire - Métro d’Abidjan: Amadou Koné rassure les populations impactées

Au cours d’une rencontre, le mardi 13 septembre 2022 à Abidjan-Plateau, avec une délégation des populations impactées de Port-Bouët, le ministre des Transports, Amadou Koné, a rassuré les habitants des huit communes d’Abidjan concernées par le trajet de la ligne 1 du métro d’Abidjan (37km), qu’ils seront tous indemnisés avant leur déplacement.

Métro d’Abidjan : Le gouvernement rassure sur l’indemnisation avant le déplacement des populations impactées

Le ministre des Transports a réitéré l'appel aux nouveaux impactés des trois bâtiments (27, 28 et 29) de Port-Bouët, au nombre de 425, ainsi qu'à tous les autres impactés non encore enregistrés à se faire recenser pour leur insertion dans la base de données de la Cellule d’Exécution du Plan d’Action et de Réinstallation (CE-PAR). Afin d’entamer les négociations et la signature des certificats de compensation. A cette occasion, Amadou Koné a rappelé que le projet du métro d’Abidjan n’est nullement une vue d’esprit mais une réalité.

Il a marqué sa disponibilité à recevoir de façon individuelle les impactés qui le souhaitent, et a exhorté toutes les populations touchées par le trajet de la ligne 1 du métro d’Abidjan à continuer à travailler avec les équipes en charge du projet. La délégation des habitants des trois bâtiments de Port-Bouët impactés est repartie satisfaite, avec l’espoir qu’ils seront tous indemnisés avant la poursuite de l’opération de libération de leurs bâtiments. Pour rappel, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux dans laquelle des habitants ont souhaité être indemnisés avant tout départ quand d’autres ont plaidé pour un léger déplacement du trajet de la ligne 1 du métro.

Source : CICG