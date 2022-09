Emmanuelle Keita menace Maria Mobil à cause de Jonathan Morrison

Emmanuelle Keita a donné de la voix dans l'affaire entre Jonathan Morrison et Maria Mobil. La leader de la EKland a intimé l'ordre à "Amina" de ne pas toucher au promoteur du tournoi Tchin-Tchin.

Emmanuelle Keita à Maria Mobil : "Ne sois pas de ces ex qui détruisent"

La relation entre Maria Mobil et Jonathan Morrison a volé en éclats après quelques mois seulement. Les deux stars qui s'affichaient fièrement sur les réseaux sociaux ont décidé de mettre un terme à leur aventure. Le promoteur du tournoi Tchin-Tchin et la Bimbo togolaise ne regardent plus désormais dans la même direction.

La nouvelle de la séparation du jeune entrepreneur ivoirien et "Amina" a abondamment été relayée sur les réseaux sociaux. Maria Mobil, pour sa part, estime que son ancien petit ami est loin d'être le milliardaire qu'il prétendrait être. La Togolaise a fait plusieurs sorties dans lesquelles elle attaquait ouvertement Jonathan Morrison.

Il y a quelque temps, la star togolaise a promis de tout déballer à propos de son ancien compagnon. "Depuis le début, j’avais décidé de ne rien dire sur cette affaire du plus gros mytho de la Côte d’Ivoire ! Le Bernard Madof ivoirien ! Je m’en fous des injures des émotionnels ! Mais demain (mercredi) 19h, je vais casser les papos de votre faux milliardaire et faux footballeur là !", a-t-elle déclaré.

Devant ces propos de Maria Mobil, Emmanuelle Keita a immédiatement réagi. L'ex-actrice de la série Class'A a laissé un message à la "chérie" d'Ariel Sheney. Ne fais pas ce que tu as prévu faire ! Ne sois pas de ces ex qui détruisent, car mauvais perdants et trop vides pour refaire leurs vies", a écrit Emmanuelle Keita sur sa page Facebook. EK a également demandé à l'influenceuse togolaise de ne pas toucher à Jonathan Morrison, non sans lui demander de le laisser travailler.