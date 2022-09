Maria Mobil: " Jonathan Morrison est plus gros mytho de la Côte d’Ivoire ! "

La bimbo togolaise, Maria Mobil, a promis de faire de nouvelles révélations sur son ex amoureux, Jonathan Morrison. Chose qui semble ne pas intéresser de nombreux internautes.

Maria Mobil promet de dévoiler le vrai visage de Jonathan Morrison

‘’ Depuis le début j’avais décidé de ne rien dire sur cette affaire du plus gros mytho de la Côte d’Ivoire ! Le Bernard Madof ivoirien ! Je m’en fous des injures des émotionnels ! Mais demain (mercredi) 19h je vais casser les papos de votre faux milliardaire et Faux footballeur là! ‘’, a écrit Maria Mobil, promettant de tout déballer sur son ex petit ami, Jonathan Morrison.

Un message qui intervient au lendemain de ses révélations faites lors d’une émission télévisée au Togo.

‘’ Est-ce-que lui, il peut acheter une bague qui coûte ce prix, non il ne peut pas. La bague coûte 6.000.000, je suis partie dans la boutique, j’ai filmé la boutique, j’ai filmé le manager qui lui a vendu ça, et il a prix ça dans trois semaines après pour aller revendre à un prix plus bas. Donc ça n’a jamais coûté le prix qu’il a dit, les gens pensent que j’ai bouffé l’enfant là comme ça. Regarde, il m’a bouffée", a-t-elle révélé.

Cependant, de nombreux internautes ivoiriens ne sont vraiment pas intéressés par les nouvelles révélations que promet de déballer Maria Mobil. Et ils ne sont pas passés par quatre chemins pour le faire savoir.

‘’ Attends le Tchin-Tchin va finir d'abord. A l'heure-là on n’entend rien. Faut repasser après", a commenté un internaute quand un autre écrivait : ‘’ Faux milliardaire ou pas, on l'aime pour son courage et sa détermination. Donc tes papos, on s’en fout‘’.