Côte d'Ivoire -Agbo foot 2022: FC Dioulakro s'adjuge le trophée Adama Bictogo

Démarrée le samedi 20 août dernier avec 20 équipes, la 2è édition du tournoi de maracaña petits poteaux dénommé : " Agbo foot ", a connu son apothéose le samedi 10 septembre 2022, au terrain La terrasse d’Agboville.

Vacances utiles : FC Dioulakro remporte pour la 2e fois le tournoi de maracaña "Agbo foot "

Après une rencontre de belle facture, FC Dioulakro a battu Les bénévoles d’Adama Bictogo sur un score de 2#1 aux tirs au but. Bien avant, les formations se sont neutralisées sur un score de 1 but partout au terme du temps règlementaire (2 fois 20 minutes). Selon le promoteur de Agbo foot, Ibrahim Diako, ce tournoi a été initié dans le but de « promouvoir la paix, la cohésion sociale et la fraternité entre les fils et filles » du chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa.

Notons que c’est la formation de Dioulakro qui a remporté le trophée Alassane Ouattara, lors de la première édition de Agbo foot en 2021. Prof. Ouattara Djakaria, directeur de cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s’est félicité de l’initiative.

« Le PS Gouv 2021-2025 met un accent sur la promotion de la jeunesse dans la cohésion. Agbo foot 2022 s’inscrit parfaitement dans ce programme d’autant plus que cette célébration sportive commémore la jeunesse. Mais, surtout la vie en communauté dans la tranquillité, dans la paix. C’est pourquoi, le président de l’Assemblée nationale et le ministre de l’Enseignement supérieur ont accepté d’associer leur image à cette compétition », a expliqué le représentant du parrain, Prof. Adama Diawara. Il a ensuite appelé les finalistes au fairplay.

« Chers jeunes, chers finalistes, offrez nous un beau spectacle dans le respect mutuelle et un esprit de fairplay », a exhorté prof. Ouattara Djakaria, avant de donner le coup d’envoi de la rencontre. Le vainqueur de Agbo foot 2022, FC Dioulakro, est reparti avec le trophée du nom du président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo au moment où celui du nom d’Adama Diawara est revenu à l’équipe finaliste. Quant au meilleur buteur, il s’est adjugé le trophée estampillé du nom du conseiller diplomatique du président de la République, Mamadou Haïdara. L’équipe fairplay a été aussi récompensée par le promoteur.

Tizié TO Bi

Correspondant régional