Côte d'Ivoire : De retour au PDCI, Gnamien Konan défie le RHDP

À peine de retour au PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), Gnamien Konan, 68 ans, est descendu dans l'arène politique. L'ancien directeur général des douanes ivoiriennes a affiché sa volonté et sa détermination à "mettre fin à l'imposture" dans le pays.

Côte d'Ivoire : Gnamien Konan révèle pourquoi il est retourné au PDCI

Vendredi 4 novembre 2022, Gnamien Konan a officiellement annoncé son retour au PDCI-RDA. Le fondateur du parti politique La Nouvelle Côte d'Ivoire a déclaré au cours d'une conférence de presse qu'il se met à la disposition d'Henri Konan Bédié et du parti septuagénaire.

Quelques jours après son comeback au PDCI, l'ex-patron des douanes ivoiriennes avance que le "candidat naturel" de son parti, c'est Henri Konan Bédié. "Dans tout boulot, l'expérience professionnelle ça compte. Et aucun d'entre nous ne peut revendiquer l'expérience de Bédié. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est que même ceux qui ne peuvent rien revendiquer font du bruit. Je les attends", a fait savoir l'opposant ivoirien sur son compte Twitter.

Puis le candidat malheureux aux élections présidentielles de 2015 de revenir sur les motivations de son engagement au PDCI. "Ils ne savent pas pourquoi je suis retourné au PDCI. Alors je vais le leur dire : C'EST POUR METTRE FIN À L'IMPOSTURE EN CÔTE D'IVOIRE, mon pays", s'est exprimé l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement technique d'Alassane Ouattara.

Selon le natif de Toumodi (centre du pays) fait également, savoir que "le temps de la vérité est arrivé". "Regardez comment ils vont s'agiter sans trouver la solution. Le RHDP est confiant parce qu'il s'attend à un programme qui ressemble au sien. C'est à dire à celui d'un banquier. Regardez leurs longs et bruyants cortèges. Même les chefs d'État et de gouvernements européens n'y ont pas droit. Un vrai scandale. Je vous lâcherai plus", a martelé l'ancien député de Botro.