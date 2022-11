Côte d'Ivoire : Gnamien Konan rejoint le PDCI de Bédié

C'est le mercato politique en Côte d'Ivoire. Gnamien Konan a officiellement pris sa carte de membre du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) le vendredi 4 novembre 2022.

Côte d'Ivoire : Gnamien Konan se met à la disposition de Bédié

Henri Konan Bédié peut désormais compter Gnamien Konan au nombre de ses militants. En effet, l'ancien directeur général des douanes ivoiriennes a annoncé avoir adhéré au Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) le vendredi 4 novembre 2022. "Je suis venu me mettre entièrement et définitivement à la disposition du PDCI et de son président, sans préalables et sans conditions, pour l'intérêt de la Côte d’Ivoire", a déclaré le fondateur du parti politique la Nouvelle Côte d'Ivoire (NCI).

"Je voudrais saluer le président Henri Konan Bédié. C’est lui qui a rendu cette rencontre possible. Même s il n’est pas là, c’est avec sa bénédiction. Je voudrais donc saluer l’héritier de Félix Houphouët-Boigny, l’homme de la paix universelle. Je suis là pour me mettre à la disposition du PDCI-RDA et de son président (...) On ne perdra plus d’élections", a déclaré la nouvelle recrue du parti septuagénaire lors d'un point de presse.

L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'Alassane Ouattara a également été reçu par Henri Konan Bédié. L'ex-chef d'État ivoirien a souhaité la bienevenue à Gnamien Konan au sein de sa nouvelle famille politique.