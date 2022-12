Danho Paulin invite les responsables des fédérations à s’éloigner de l’improvisation

Le ministre des Sports, Danho Paulin a envoyé un message fort aux responsables des fédérations sportives en Côte d'Ivoire. Ce qu'il a dit.

Danho Paulin aux responsables de fédérations : '' Évitez l’improvisation''

Identifier les éléments qui permettront de bâtir la stratégie de la participation de la Côte d’Ivoire aux Jeux olympiques (JO) et Jeux paralympiques (JP) qui se dérouleront en 2024 en France.

C’est l’objectif que doit atteindre l’atelier de réflexion organisé par le Ministère des Sports à travers la Direction Générale des Sports, les jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2022 à Abidjan.

Personnes ressources du Ministère des Sports, fédérations, athlètes, experts médicaux, journalistes, experts en entrainement sportifs, soit au total 76 personnes devront, au terme des 48 heures d’échanges et de partages d’expériences, donner des pistes concrètes afin que la participation de la Côte d’Ivoire soit des plus satisfaisantes.

C’est donc à juste titre que le Ministre des Sports, Danho Paulin , a exhorté les participants à explorer toutes les pistes.

« C’est vrai que dans l’olympisme, le principe et l’essentiel, c’est de participer. Mais, un élément essentiel dans la vision du Président de la République, c’est que le sport assure le rayonnement de notre pays par nos participations aux différentes compétitions internationales dont les jeux olympiques. C’est pourquoi, il était important après nos nombreuses participations, que nous fassions un bilan et surtout que nous préparions la perspective des J.O. 2024 à Paris. J’apprécie que vous puissiez faire le bilan sans état d’âme avec la plus grande vigilance et avec les plus grandes critiques pour que nous puissions avoir une plus claire vision de ce qu’il faut faire pour demain », a-t-il insisté.

Poursuivant, il a invité les responsables des fédérations à s’éloigner de l’improvisation.

« Evitez l’improvisation. L’improvisation est trop forte, on a la tentation de rester dans l’improvisation collective. Toujours être à la requête d’accusation de l’autre et d’évoquer l’insuffisance de moyens. On ne peut avoir des résultats si on reste dans l’improvisation. Revisitez les forces et les faiblesses afin de mettre ensemble les énergies pour avancer », a conseillé le patron du sport ivoirien.

Avant de prendre congés de ses hôtes afin de se rendre à Yamoussoukro face aux sénateurs, le Ministre Danho Paulin s’est réjoui de la tenue de cet atelier et a félicité le Directeur Général des Sports, Koffi Kan Bertin pour l’initiative.

« Nous attendons beaucoup de cet atelier de réflexion dans tous les sens. Aussi bien sur le plan technique, logistique et la préparation des athlètes. Nous attendons des fédérations, la vision programmatique de la préparation des athlètes pour que nous puissions rechercher les moyens endogènes de l’Etat et exogènes parce qu’on ne peut plus construire une économie du sport en allant toujours à la mamelle de l’Etat. Il vous revient de nous dire à partir de vos plans d’actions quelles peuvent être nos perspectives ».

Quant au Directeur Général des Sports, il a appelé les participants à s’approprier cet atelier afin que les résolutions conduisent à une meilleure participation de la Côte d’Ivoire aux prochaines olympiades.