Coupe du monde 2022: Le duel Maroc - Croatie pour la 3è place, promet

Battu sur le score de 2-0 par les Bleus de la France en demi-finale, mercredi 14 décembre 2022, le Maroc se doit désormais de changer d’ambition et chercher à obtenir la troisième place de la coupe du monde 2022.

Déprogrammés par les Bleus, les Lions de l'Atlas du Maroc se doivent de changer d’ambition

La France a mis fin au rêve le plus précieux des Lions de l'Atlas du Maroc: celui de disputer la finale de la coupe du monde 2022. C’est avec beaucoup de volonté et de détermination, que les Marocains ont été mis en déroute par les Bleus lors de la demi-finale du mondial qatari. Après cette défaite, les hommes de Walid Regragui doivent se remettre le plus vite possible et penser à la prochaine et dernière rencontre de cette compétition. Hakim Ziyech et ses coéquipiers sont tombés les armes à la main mais ce n’est pas totalement fini. Ils peuvent toujours ramener quelque chose au Pays.

Les Marocains ont encore une autre opportunité à saisir, celle de décrocher la médaille de bronze. C’est la seule mission que les Bleus leur auraient laissée, après les avoir mis en échec en demi-finale. Mais, cette mission s’annonce difficile car elle doit être accomplie face à la Croatie dans la soirée du samedi 17 décembre 2022. Une dernière rencontre plus qu’importante pour Walid Regragui et ses poulains, vu qu’il s’agit d’une petite finale à jouer face à un adversaire redoutable assoiffé de titres. Alors, pour pouvoir empocher cette médaille de troisième place, les Lions de l’Atlas devront défier une fois de plus, Luka Modric et ses coéquipiers, sortis perdants du choc Argentine-Croatie.

Après leur défaite respective au Qatar, le Maroc et la Croatie, deux fiertés nationales, deux dignes représentants à cette coupe du monde 2022, deux incontestables conquérants, deux anciens adversaires, devront s’apprêter à faire vivre à leurs supporters, un dernier spectacle à Doha: celui d'empocher la médaille de bronze.

Yahafe Ouattara www.afrique-sur7.ci