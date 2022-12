Côte d'Ivoire: Pourquoi Serey Dié a confisqué le passeport de Josey

Entre Josey et le footballeur Serey Dié Geoffroy, quelque chose ne va pas. Une affaire de passeport fait surface alors que la chanteuse donnera un concert dans trois jours à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Serey Dié à Josey: "Si tu cherches ton passeport, je l'ai gardé pour plus de sécurité"

Le samedi 17 décembre 2022, à partir de 19h au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, la chanteuse Josey sera en concert pour offrir un spectacle unique à ses fans en cette fin d’année. En pareille circonstance, l'artiste a toujours reçu le soutien de son compagnon l'ex-international ivoirien Serey Dié qui lui a donné deux magnifiques enfants. Le footballeur ne manque pas de démontrer à maintes reprises, son affection lorsque la chanteuse est la cible d'attaques de plusieurs internautes.

Alors qu’on attendait de nouveau l’ex-capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire réitérer ce soutien habituel, le milieu de terrain a surpris plus d’un avec une blague originale sur sa page Facebook. "Ma petite, on ne sait jamais hein. Si tu cherches ton passeport, je l'ai gardé pour plus de sécurité. Le 18 matin, tu l' auras”, a-t-il fait savoir à sa conjointe ainsi qu’aux fans de la chanteuse.

En effet, le joueur du FC Sion entendait par cette sortie empreinte d’humour, rassurer les uns et les autres que Josey, de son vrai nom Gnakrou Josée Priscille, ne leur fera pas le coup du chanteur nigerian Wizkid qui aurait empoché l’argent des tickets de son concert prévu à Abidjan, le dimanche dernier, mais qui s'est absenté. Sinon, tout va bien entre l’artiste et le footballeur. La preuve, le 2 décembre dernier, Serey Die Geoffroy s’est adressé aux ivoiriens, invitant dans un message fort apprécié, les fans de la Diva Josey à faire le déplacement massivement pour son concert.

"Ta voix et ton talent t'ont été donnés par Dieu Lui-même, par pure grâce. Et nous sommes heureux de te voir honorer ce don en mettant beaucoup de sérieux et de qualité dans ton travail. Les Ivoiriens sont fiers de toi. Fiers de savoir qu'aujourd'hui dans leur pays, se trouve une femme dont ils peuvent fièrement citer le nom, quand il s'agit de parler de musique. Famille, je voudrais tous vous inviter à venir vous réjouir avec votre fille, votre sœur, ce 17 décembre 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire, en venant massivement à ce concert, comme vous l'avez fait l'an dernier”, a-t-il exhorté.