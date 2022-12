Serey Dié et sa dulcinée, Josey, reçus par la Première dame, Dominique Ouattara

L'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Serey Dié Geoffroy, et sa dulcinée qui n'est autre que la chanteuse, Josey, ont été reçus en audience mardi par la Première dame, Dominique Ouattara.

Serey Dié et Josey étaient chez la Première dame mardi

L’international ivoirien Serey Dié, lors de son passage à l'émission Life Week-end diffusée sur Life TV, le vendredi 24 juin 2022, a révélé qu'il est séparé d’Aline, sa première femme qui l’a soutenu dans ses moments de galère et avec qui il a eu 5 enfants.

L'ancien footballeur est désormais en couple avec la chanteuse Josey avec qui il a déjà deux enfants. La chanteuse et le footballeur sont régulièrement vilipendés sur la toile. Les excuses publiques présentées par Josey n’ont pas du tout mis fin aux attaques des internautes qui lui en veulent terriblement d’avoir pris le mari d’autrui.

Exaspérée par les attaques, Josey a fini par sortir les muscles. Dans un message posté sur sa page Facebook, l'artiste a craché ses vérités à ses détracteurs.

‘’Vous êtes trop marrants. Ko Karma, Ko demain Eeehhh (...) Vous n’êtes personne pour me dicter mes choix et ma vie. Un homme c’est pas une pompe à lavement qu’on vole comme dans les bas quartiers. Si vous avez trop mal, sucez le courant. ... Bandes d’hypocrites. Consolez vous de vos spéculations et continuez de vous m-a-s-turber sous mes photos...Et j’en ai marre d’être votre serpillière. On va (...) se dire les vérités avec ou sans armes, avec véhémence; n’en déplaise à qui que ce soit jusqu’à ce que Marco me supprime et que vous n’ayiez plus de moyens de me provoquer‘’, a lancé Josey.

Plusieurs mois sont passés, et force est de constater que Serey Dié et Josey vivent le parfait amour. L'ex international ivoirien apporte constamment son soutien à sa dulcinée qui prépare un concert live prévu pour le 17 décembre prochain au Palais de la Culture de Treichville.

En prélude à cet événement, la chanteuse et son amoureux ont été reçus mardi 6 décembre par la Première Dame, Dominique Ouattara.

« L’objet de ma visite était déjà de dire merci à la Première Dame, parce que nous avons bénéficié de son soutien lors du concert de l’année dernière. Malheureusement nous n’avons pas pu venir la rencontrer parce que son emploi du temps ne nous l’a pas permis. Alors nous avons profité de notre visite aujourd’hui, pour lui dire merci d’abord pour son soutien, mais aussi pour tout ce qu’elle fait pour la musique ivoirienne. Nous en avons également profité pour l’inviter au concert que nous organisons ce 17 décembre 2022 au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire », a soutenu Josey.