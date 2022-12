Côte d'Ivoire : UNISKIP présente son Prix de la meilleure fintech en Afrique

Uniskip, start up de paiement et de vente électronique, a présenté, lundi 05 décembre 2022 à son siège à Marcory, son prix de la meilleure fintech en Afrique.

UNISKIP, meilleure fintech en Afrique

"Nous voulons que notre entreprise soit la première start up à être valorisée à des millions de dollars", a affirmé Bamori Sie Kamagaté, directeur de UNISKIP.

La start up est une plateforme technique permettant le traitement des opérations liées à tous types de paiement, de retrait et de transfert d’argent via un porte-monnaie électronique.

Cette plateforme est facile à utiliser avec une interface ergonomique et intuitive. Les transactions peuvent se faire par différents biais : lien SMS, WhatsApp ou email, QR code ou virement bancaire.

Par ailleurs, l’Uniskip ACI relie les communautés et les diasporas à travers le monde avec 3 valeurs essentielles que sont l’accessibilité, la solidarité et la sécurité.

C'est grâce à ces valeurs, son expérience en matière de transfert d’argent et aussi pour la capillarité du réseau postal qu’elle est aujourd’hui la meilleure fintech en Afrique.

Rita Sorgho www.Afrique-sur7.ci