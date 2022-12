Coupe du monde 2022 : Le Maroc prive l’Espagne des quarts de finale

Unique représentant de l’Afrique après l’élimination du Sénégal en huitièmes de finale par l’Angleterre, le Maroc restait le seul espoir de tout un continent pour cette coupe du monde 2022. Heureusement, les Lions de l'Atlas ont battu l'Espagne ce mardi après midi.

Coupe du monde 2022: Le Maroc bat l’Espagne

D’entrée de jeu de la première mi-temps, le Maroc se retrouve malgré tout, sous la domination espagnole. Alertés à travers deux tentatives sans succès de la part des hommes de Luis Henrique, les Marocains respirent profondément et créent leurs plus grandes occasions notamment à la 32ème minute et à la 42ème minute de jeu.

C’est donc la mi-temps, le temps passe et le suspense reste grand. Jusqu’à la 45ème minute de jeu, aucune des deux équipes, ne parvient à faire la différence. L’Afrique retient son souffle mais espère un retour favorable des Lions de l’Atlas.

Après une deuxième mi-temps à la défensive, le Maroc se qualifie pour les quarts de finale

De retour des vestiaires, toujours sous la domination espagnole, les Marocains ont réussi à garder le nul malgré les nombreuses incursions des hommes de Luis Enrique. Les 90 minutes ne suffiront pas pour départager les deux équipes, même pas les 5 minutes du temps additionnel.

Terminée cette deuxième mi-temps, place à la prolongation. Tous débout, les deux coachs devront à nouveau jouer sur leurs tableaux. Effectuer les changements qu’il faut pour éviter les tirs aux buts, mais hélas, ils n’échapperont pas. Parce qu’étant tous fatigués, les deux adversaires n’arrivent plus à concrétiser leurs bonnes actions en buts.

Des tas d’occasions ratées, cette rencontre s’achève par les tirs aux buts. Les supporters sont donc appelés à tenir encore et encore leur souffle. Mais le Maroc ne décevra pas et parvient à donner le sourire aux Africains.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci