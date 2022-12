Mondial Qatar 2022: Le Sénégal plie bagages, l'Afrique se tourne vers le Maroc

Le Sénégal ne jouera pas les quarts de finale de cette coupe du monde 2022. Même s’ils ont réussi à se qualifier pour le second tour de la compétition, les champions d’Afrique en titre ont vu leur rêve être brisé par l’Angleterre en huitièmes de finale après une défaite 3-0.

Privés de leur capitaine avant le début de la compétition, les Lions de la Teranga se sont donnés de tout cœur pour apporter la joie à l’ensemble de leurs concitoyens. Après 2 victoires sur les 3 matchs en phases de poule, les coéquipiers de Sadio Mané commençaient à croire de plus en plus à leur rêve avec cette deuxième qualification pour les huitièmes de finale du mondial Qatari, après celle de 2002.

Dimanche 4 décembre 2022, le Sénégal était appelé à défier l’Angleterre pour espérer jouer les quarts de finale de cette coupe du monde 2022. Malheureusement, le derby n’a pas été à la portée des champions d’Afrique. Tenu en échec sur le score de 3-0, le Sénégal devrait toute de suite abandonner son rêve et se contenter de ses quatre matchs disputés au Qatar.

Malgré quelques bonnes opportunités obtenues durant la première mi-temps face aux Anglais, les Sénégalais n’ont pas réussi à les concrétiser en buts et ont fini par encaisser 2 buts avant la pause, successivement lors des 38ème et 45ème minutes.

De retour des vestiaires, les vœux et prières des Sénégalais ne s’exhausseront pas non plus. Henry Kane et ses coéquipiers ne leur donneront aucune chance d’espérer avec ce 3ème but à la 57ème minute.

Et jusqu’au coup de sifflet final, les hommes d’Aliou Cissé resteront sous la domination anglaise. Ainsi, le rêve ne sera plus possible pour le Sénégal qui devrait malgré tout, abandonner et attendre à l’épisode suivant, pourquoi pas en 2026.

Après l'élimination du Sénégal, l’Afrique tourne son regard vers le Maroc

Actuellement, seul le Maroc tient le souffle de tout un continent. Au regard de l’élimination précoce des équipes africaines lors de ce mondial Qatari, les Lions de l’Atlas du Maroc restent encore le seul combattant africain sur cette scène mondiale.

Attendu de tout cœur par les fans du ballon rond africain, le Maroc doit vaincre l’Espagne ce 6 décembre 2022 pour espérer disputer les quarts de finale de cette prestigieuse compétition. Ce qui ne sera pas du tout chose aisée pour les Marocains vu la qualité du groupe de Luis Henrique.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci