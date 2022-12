Côte d'Ivoire: Le Ministère du Plan et du Développement se forme au SyGEC

Durant un mois, 10 Directions Régionales et antennes du Ministère du plan et du Développement, ont été formées par la Direction de l’Informatique, de la Documentation et des Archives (DIDA) sur le système de gestion électronique des courriers (SyGEC).

Le SyGEC déployé pour une meilleure gestion des courriers

Le Ministère du plan et du Développement, à travers la Direction de l’Informatique, de la Documentation et des Archives, est en mission de déploiement du système de gestion électronique des courriers au profit des 10 Directions Régionales et antennes du Ministère.

L’objectif de cette mission était de déployer le SyGEC dans les Directions Régionales et former les utilisateurs à l’utilisation dudit système.

La direction de l’informatique est passée à la phase pratique de déploiement du système intégré de Gestion Électronique des Courriers (SyGEC) dans les Directions Régionales.

Sous la supervision de Hien Toto Jean Paul, Directeur de l’Informatique, de la Documentation et des Archives, une mission de déploiement du Système Intégré de Gestion Electronique des Courriers (SyGEC), a été conduite par une équipe technique du 03 au 05 Octobre 2022, pour le compte des dix (10) Directions Régionales et antennes du Ministère.

Durant un (01) mois, l’équipe technique de la DIDA a sillonné les différentes directions régionales et antennes telles qu'Abidjan- Yamoussoukro- Bouake-Abengourou-Bondoukou-Odienne-Man-Daloa-Korhogo et San-Pedro qui, désormais sont connectées aux infrastructures réseaux et informatiques.

Il s’agit de façon spécifique de donner les rudiments nécessaires aux agents des Structures Décentralisées pour une meilleure gestion et conservation durable des courriers.

En effet, le Ministère du Plan et du Développement, à travers la Direction de l’Informatique, de la Documentation et des Archives, met en œuvre une politique de dématérialisation des procédures de gestion de sa mémoire documentaire qui prend en compte toutes les structures du Ministère.

Les agents du Ministère du Plan et du Développement peuvent désormais se connecter à l’interface SyGEC via internet pour tout enregistrement et traitement des courriers.

A la suite de ces formations, les agents des dix (10) Directions Régionales ont exprimé leur joie d’avoir reçu un appui technique de la part de la Direction de l’Informatique, de la Documentation et des Archives et se disent satisfaits de la formation dispensée.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci

Source : Communiqué