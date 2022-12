Côte d'Ivoire-Métro d'Abidjan : Quand Jean Bonin contredit Don Mello

Jean Bonin ne partage pas du tout la récente sortie d'Ahoua Don Mello sur le Métro d'Abidjan. L'ancien cadre du FPI (Front populaire ivoirien) de Pascal Affi N'guessan a démenti l'information selon laquelle le Train urbain d'Abidjan, dont le financement s'élevait à 100 milliards de francs CFA a été revu à 1 000 milliards de francs CFA après avoir pris le nom Métro d'Abidjan.

Jean Bonin : " Le Train urbain d’Abidjan est diamétralement différent du Métro d’Abidjan"

Selon Ahoua Don Mello, le Train urbain d'Abidjan devrait nécessiter 100 milliards de francs CFA pour sa réalisation. Cependant, à la suite du changement de nom en Métro d'Abidjan, précise l'ancien directeur du BNETD (Bureau national d'études techniques et de développement) dans une vidéo, le coût a atteint 1 000 milliards de francs CFA.

Cette position est battue en brèche par Jean Bonin à travers une publication sur sa page Facebook. En effet, l'ex-compagnon de Pascal Affi N'guessan a rappelé avoir travaillé sur le projet du Train urbain d’Abidjan, de 1996 à 1999 en qualité de conseiller juridique et fiscal du BNETD, sous l'ère Tidjane Thiam.

"Le projet du train urbain était un des projets phares du programme des 12 Travaux de l’éléphant d’Afrique conçus par le président Bedié. Il a été textuellement repris par le président Gbagbo", a fait savoir Jean Bonin. L'avocat ivoirien précise aussi que "Dans sa conception originaire, ce projet assez basique avait été conçu pour minimiser au maximum les investissements, en s’appuyant sur le tracé existant d’environ 30 km du chemin de fer exploité par la SITARAIL, de Anyama à Port-Bouët".

M. Bonin ne manque de laisser entendre que "l’essentiel des investissements concernait l’achat des rames de train et le système de signalisation". Le projet devait coûter 90 milliards de francs CFA dont 45 milliards pour les équipements électriques et 45 milliards pour les rames de trains. Finalement, le projet du Train urbain d'Abidjan est resté au stade des études préliminaires.

À propos du Métro d'Abidjan, Jean Bonin a mentionné que le projet devrait nécessiter entre 1,3 milliard et 2 milliards d'euros. "Par sa conception et ses fonctionnalités, le projet initial du Train urbain d’Abidjan, tel que conçu en 1996 est diamétralement différent du Métro d’Abidjan qui lui est un projet beaucoup plus ambitieux. De ce point de vue, il est tout à fait logique que ce dernier, réalisé plus de 25 ans après, coûte beaucoup plus cher que le train urbain", a clarifié l'ex-militant du FPI.