Côte d’Ivoire-Prikro : L’ONG KANI-KELE organise un arbre de Noël

La commune de Prikro a accueilli le samedi 17 décembre 2022 la célébration de l'arbre de Noël 2022. Cette initiative est à mettre sur le compte de l'ONG KANI-KELE, et de BESSIN Adjinan, parrain de cette fête, fils de la région, et cadre du Rassemblement des Houphouëtistes pour la paix et la paix (RHDP).

L’ONG KANI-KELE et M.Bessin œuvrent pour la paix dans la commune de Prikro

Plus de 400 tout-petits des écoles maternelles et primaires de Prikro ont été couverts de cadeaux à l’occasion d’un arbre de Noël géant organisé par l’ONG Kani Kélé, sous le parrainage de Bessin Adjinan Kouakou Antoine, cadre du RHDP de la région de l’lffou, à la place ADO de la ville.

En effet, l'organisation d'un arbre de Noël est l’occasion par excellence de partager des moments joyeux et détendus avec les enfants.

À travers cette fête, une ambiance d’entraide s'instaure naturellement. Le parrain de cet arbre de Noël inédit à Prikro a exhorté les parents à scolariser leurs enfants afin que ceux-ci bénéficient de cadeaux et puissent devenir plus tard de futurs pionniers de développement de notre pays.

Très heureux de cette marque d'attention accordée une fois de plus à leurs enfants, les parents des bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier le donateur tout en rappelant leur gratitude à son endroit pour toutes les marques d'attention qu'il ne cesse d'accorder à toutes les populations de la région de l'Iffou et singulièrement à celles de la commune de Prikro.

Pour M. BESSIN, cette initiative vise non seulement à rassembler les différentes familles, filles et fils de cette commune, sans distinction ethnique, mais aussi à apporter de la joie et de la gaieté à tous les enfants de la ville et au renforcement des liens de fraternité et de paix, vœu cher au président de la République, son excellence, M. Alassane OUATTARA.

L’ONG Kani Kélé a pour slogan ‘ma vie, c’est maintenant’ et signifie première lumière en dioula. Elle œuvre dans la bienfaisance et Prikro est la toute première localité de l’intérieur du pays à bénéficier de ses actions.

Rita Sorgho www.Afrique-sur7.ci