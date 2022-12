Fête de Noël : Une ONG comble les enfants du CPPE d’Agboville

Venue les bras chargés, la délégation de l’ONG Ahika Moayé conduite par Mariam Coulibaly, la présidente fondatrice, a offert des cadeaux et de la nourriture à une centaine d’enfants du Centre de la protection de la petite enfance (CPPE) Espoir des mamans d’Agboville. Ce, à travers un arbre de Noël qui s’est tenu le mardi 20 décembre 2022 au sein du centre.

Noël 2022 : Plus de 100 enfants du CPPE Espoir des mamans d’Agboville cadeautés par une ONG

Les tout-petits, vêtus dans un ensemble rouge et blanc, ont eu droit à un spectacle animé par des clowns et une artiste, ainsi qu’à des concours Miss et Bagnon.

« Je suis une maman, une mémé qui aime beaucoup les enfants parce que j’ai eu une enfance difficile. Je réponds toujours présente pour tout ce qui concerne les enfants. C’est pourquoi, je suis avec vous ce matin pour mettre un peu de joie dans le cœur des enfants du centre. C’est une façon à moi de les honorer et de leur souhaiter une joyeuse fête de Noël », a expliqué Mariam Coulibaly dite "Mariam Calebasse", marraine de la cérémonie.

Et la marraine d’ajouter : « Aujourd’hui, ce sont 100 enfants qui recevront des cadeaux et des kits alimentaires. Mais chaque année, c’est entre 500 et 700 enfants d’Agboville à qui nous offrons des cadeaux pour la Noël. »

Pour rappel, en septembre 2022, l’ONG Ahika Moayé a offert des kits scolaires à 80 enfants démunis du primaire à Agboville. La présidente fondatrice de l’Association les étoiles brillantes d’Agboville(AEBA) s’est, par ailleurs, félicitée du travail abattu par le personnel enseignant de la structure éducative dirigée par Mme Kondo Alida Marie-Josèphe.

« Ce n’est pas facile de s’occuper d’un enfant à plus forte raison de plusieurs à la fois. Félicitations à vous, chers encadreurs pour tout ce que vous faites pour ces enfants. Et pour eux, je serai toujours à vos côtés pour vous accompagner », s’est-elle engagée.

Présent à la cérémonie, le directeur régional de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Florent Aka Effoly, n’a pas caché sa joie face à ce geste de portée sociale.

« Merci madame la marraine pour tous ces dons, qui viennent encore apporter de la joie à nos enfants », s’est-il réjoui. « Chers parents, merci à vous aussi de nous faire confiance pour l’encadrement de vos enfants. Sachez que, vous pouvez compter sur cette école. Elle sera toujours là pour tous les enfants. Ils seront en vacances, chers parents continuez de les protéger, de les suivre et de les encadrer », a exhorté le représentant de la ministre Nassénéba Touré.

Créé en 2019, le Centre de la protection de la petite enfance Espoir des mamans d’Agboville est une école préscolaire qui regroupe en son sein une maternelle et une garderie pour les enfants dont l’âge varie de 1 an et demi et 5 ans.

Tizié TO Bi

Correspondant régional