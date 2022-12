Côte d'Ivoire : Les femmes d' Agboville exhortées à l'union

C’est l’enceinte de l’école primaire publique(EPP) Dioulakro 1 d'Agboville qui a servi de cadre à la cérémonie d’investiture de la section des Étoiles brillantes VIP de Dioulakro, le samedi 17 décembre 2022. Une installation haute en sons et en couleurs, qui intervient après celles de Sambrégnankro, Oress-Krobou, Ésségnon et de Yadio.

Mariam Coulibaly (AEBA) aux femmes d'Agboville: "Une femme ne doit pas attendre l’aide des autres ou bien tendre chaque fois la main"

« Par ma voix, les femmes de notre quartier regroupées au sein de l’association les Étoiles brillantes VIP de Dioulakro, vous disent merci pour votre soutien à l’aboutissement heureux de notre union. Votre présence parmi nous ce jour, montre bien que vous allez continuer à être à nos côtés pour la réussite de notre mission », s'est rejouie Diarrassouba Affissata, porte-parole de la présidente Bamba Diby Rachel.

Prenant la parole, la présidente fondatrice de l’association Les étoiles brillantes d’Agboville(AEBA), Mariam Coulibaly, appelée affectueusement Mariam Calebasse, a invité ses sœurs à l’amour et à l’entraide.

« Il était de mon devoir de venir vous apporter mon soutien parce que je suis des vôtres. Chères sœurs, sachez que l’étape d’aujourd’hui est le résultat d’un long processus avec l’implantation de près d’une dizaine de sections dans tout le département d’Agboville. Habituellement, c’est monsieur le ministre Dimba N’Gou Pierre qui procède à l’investiture des sections, mais à cause de son calendrier chargé, il me revient de vous installer », a situé la présidente fondatrice de l’ONG Ahika Moayé.

Il est important, selon Mariam Calebasse, que les femmes se mettent en association pour bénéficier de soutiens. « Mes sœurs, pour développer vos activités, il faut vous mettre ensemble, en association. Parce que, seule, on ne peut pas grand-chose, mais unies, on est plus fortes et on peut bénéficier du soutien du gouvernement pour notre autonomisation. Une femme ne doit pas attendre l’aide des autres ou bien tendre chaque fois la main. Elle doit se battre pour se prendre en charge », a-t-elle insisté.

Elle a promis son appui constant aux membres de la section les Étoiles brillantes VIP de Dioulakro. « Chères sœurs, nous devons participer aussi au développement de nos localités. Pour ce faire, nous devons voter. C’est pourquoi, je vous demande d’aller vous faire enrôler massivement pour être sur la liste électorale. Ce n’est pas une affaire de parti politique, mais c’est une affaire de développement d’Agboville et de toute l’Agnéby-Tiassa », a conclu Mariam Coulibaly.

Démarrée le 19 novembre 2022, la révision de la liste électorale s’achève le 20 décembre 2022 sur l’ensemble du territoire ivoirien.

Tizié TO Bi

Correspondant régional