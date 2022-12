Côte d'Ivoire: Dimba Pierre rassure les jeunes de l’Agnéby-Tiassa sur leur avenir

Le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Dimba Pierre, a appelé, samedi 17 décembre 2022, les jeunes du département d'Agboville à ne pas désespérer de l'avenir. C'était lors de la cérémonie d’investiture du président de l'Union de la jeunesse communale d'Agboville(UJCA) et de son bureau, en présence d'un parterre d'invités au rang desquels, se trouvait le préfet de région, Sihindou Coulibaly.

Dimba Pierre aux jeunes de l’Agnéby-Tiassa : «Vous ne devez pas avoir peur de l’avenir »

« Chers frères et sœurs, amis jeunes, je voudrais vous dire que je suis heureux et fier d’être avec vous parce que d’abord on parle de jeunesse. La jeunesse qui sonne avec l’avenir, la jeunesse qui parle de développement. Je suis parmi vous parce qu’on parle de rassemblement, d’union, de fraternité et de solidarité. Et, vous savez que c’est pour ces raisons là que je me suis engagé aux côtés de mes parents, pour le rassemblement de tous les enfants de la région, du département afin que nous soyons ensemble forts pour bâtir une société nouvelle faite de progrès et de bonheur. Pour cela, je ne peux qu’être ici à ma place avec vous », a confié Dimba Pierre.

Pour le parrain de la cérémonie, la mise en place du bureau de l’UJCA est une belle opportunité pour les jeunes.

« La FENUJECI est un cadre qui permet à la jeunesse de s’exprimer. Cette jeunesse qui représente à elle seule plus de 75% de la population de notre pays, a certes une connaissance qui reste à parfaire mais ce qui lui manque, est certainement le savoir-faire avec l’expérience nécessaire et surtout le savoir être. Pour aller de l’avant, vous devez vous appuyez sur vos aînés qui, grâce au travail, au respect, à la discipline et surtout à la persévérance, ont pu se réaliser dans la vie », a recommandé le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Notons que l’UJCA fait partie de la Fédération nationale des unions de jeunesses communales de Côte d’Ivoire (FENUJECI), qui était représentée au plus haut niveau par son président national, Diabaté Gaoussou. Poursuivant, Dimba Pierre a promis d'accompagner ses filleuls dans la réussite de leur mission.

« Vous ne devez pas avoir peur de l’avenir. Au contraire, vous devez être heureux parce que vous avez la chance d’être dans un pays qui progresse, un pays où le développement est au rendez-vous. Je vous demande donc de comprendre que chacun de vous à sa place au sein de la nation ivoirienne. Quel que soit votre statut, vous avez votre place aux côtés des aînés pour contribuer à la recherche de la paix, de la cohésion et surtout à travailler pour que le développement soit notre quotidien. Vos aînés, les autorités administratives, les élus et cadres que nous sommes, allons vous accompagner », s’est-il engagé.

Le président de l’UJCA, Arsène Édi N’Cho, par ailleurs coordonnateur régional de la FENUJECI, a été élu le samedi 13 août dernier avec 50,25% des voix face à N’Dja Ismaël (48,21%). Il succède ainsi à ce poste à Dr Assi Jean Sylvain.

Tizié TO Bi

Correspondant régional