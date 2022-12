Burkina : Le PM plaide pour le renforcement des liens avec la Russie

Me Apollinaire Kyelem de Tambèla, Premier ministre de la transition au Burkina Faso, a souhaité le renforcement des relations entre son pays et la Russie. C’était à l’occasion d’une visite au pays de Vladimir Poutine.

Burkina : Me Apollinaire Kyelem de Tambèla en visite en Russie

Dans une interview accordée à RT France, Me Apollinaire Kyelem de Tambèla a exprimé son désir de voir le renforcement des relations entre le Burkina Faso et la Russie.

"Actuellement la priorité des priorités, c'est le domaine sécuritaire, donc nous en avions discuté. Nous espérons que d'ici quelques temps seulement nous allons gérer ce problème, mais au delà de ça, il faut que nos relations se poursuivent", a fait savoir le Premier ministre burkinabè.

Le proche collaborateur d’Ibrahim Traoré, le président burkinabè, est notamment revenu sur les "relations de coopération dans tous les domaines possibles entre la Russie et le Burkina Faso".

Sous le président Thomas Sankara, les relations étaient suivies entre l'union soviétique et le Burkina Faso (…). La compagnie soviétique aeroflotte venait à Ouagadougou et tout ça s'est arrêté. Il y avait une ambassade, un centre culturel soviétique au Burkina Faso et à un moment donné, tout cela s'est arrêté", s’est souvenu Me Apollinaire Kyelem de Tambèla.

Il n’a pas manqué d’inviter la Russie à prendre la "place qui lui revient en tant que grande nation" dans son pays parce qu'il y a une expérience de la Russie qu’il souhaite que le Faso pays reçoive.