Région de la Nawa : Le président de la mutuelle de Yabayo investi

Le président de la Mutuelle de développement économique et social de Yabayo (MUDESY), Librono Arsène, a été investi. C'était le samedi 17 décembre 2022, à la place publique de Yabayo, dans la région de la Nawa, en présence de Oupoh Sayéré Martial, 3e vice-président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples), des autorités administratives et coutumières.

Ce qui s'est passé à Yabayo ce samedi 17 décembre

Le décollage économique du village de Yabayo ne peut se faire, selon la présidente du comité d'organisation Abre Rita, qu'avec la participation de tous. « J'appelle les fils et filles à travailler main dans la main pour le développement de Yabayo », a-t-elle recommandé avant d’inviter les cadres à l'union.

Quant au chef dudit village Tiua Siakou Elois, il a interpellé le nouveau président au respect des règles qui régissent leurs corporations. « Je veux faire allusion à la durée des mandats et la tenue des d'assemblées générales pour informer tout le village de leurs activités », a-t-il indiqué. Avant d'ajouter : « Yabayo est un gros village cosmopolite divisé en 22 quartiers où les 26 800 habitants vivent en parfaite harmonie. Malheureusement le village de Yabayo manque de lycée public, la non existence du réseau CIE, SODECI dans certains quartiers, l'absence d'un poste de gendarmerie. Le village n'est pas érigé en commune. La mutuelle dont vous avez désormais les commandes, doit agir comme la variante d'une mairie, car l'état providence, n'existe plus.>>

À l'entendre, la mise en place de la mutuelle doit être une réponse pour aider les populations à sortir de cet handicap.

Pour sa part, le président de la cérémonie, Oupoh Sayeré Martial, a invité les responsables de la mutuelle à faire la politique du développement. « Travaillez ensemble avec les étrangers et la chefferie. Soutenez votre mutuelle par les cotisations », a-t-il exhorté, avant de leur demander de se mettre au dessus des intérêts politiques.

Le désormais président de la mutuelle de développement économique et social de Yabayo (MUDESY) Librono Arsène, entend axer son mandat sur la cohésion sociale. « Nous avons remarqué que la quasi-totalité de nos villages sont divisés à cause de la politique. Donc, c’est de faire en sorte de vivre en parfaite harmonie gage du développement », a-t-il dit. Aussi, il a souhaité poursuivre son programme sur l'extension du réseau électrique et l’adduction en eau potable.