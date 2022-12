Rugby : Décès de Max Brito, son frère Patrick raconte...

Le décès de Max Brito a été annoncé le lundi 19 décembre 2022. L’ancien rugbyman ivoirien, tétraplégique depuis 1995, est mort à l’âge de 54 ans. Son frère Patrick se souvient...

Le décès de Max Brito est survenu le lundi 19 décembre 2022 dans la région bordelaise. À en croire un communiqué de son ancien club Biscarrosse, l’ancien athlète est mort "avec dignité et sans souffrance". La vie de Max Brito a tourné le 2 juin 1995. Ce jour-là, il prenait part au regroupement face Tonga, à l’occasion du Mondial en Afrique du Sud. À la suite de cet accident, Max est devenu tétraplégique.

Au décès de Max Brito, son frère, Patrick se souvient. "On est arrivé d’Abidjan en 1973, raconte son frère. Biscarrosse, c’est notre ville de cœur, là où on a fait nos premières armes d’adolescents et d’hommes, là où on a rencontré nos amis toujours aussi fidèles, avec qui on a fait les 400 coups. Le rugby nous a permis de grandir, de devenir hommes, d’avoir de belles valeurs, et de côtoyer surtout de magnifiques amis devenus indéfectibles aujourd’hui", a-t-il confié.

Patrick Brito a également fait savoir que l’annonce de l’accident de son frère a engendré un élan de solidarité mondiale, mais le club a énormément fait. "Les différents présidents qui se sont succédé ont mis tout un tas d’actions en place, des amis ont créé l’association, il y a eu un élan de générosité énorme. Avec le temps, les choses s’estompent, mais le club a toujours été là pour l’accueillir", a poursuivi Patrick, dont les propos sont repris par Sud Ouest.

Joël Artigues, le président de Biscarrosse, a salué la mémoire de Max Brito pour sa "leçon de courage". "C’était quelqu’un de très courageux, valeureux, très gentil. Récemment, il était encore là, parmi nous, aux cent ans du club comme à chaque manifestation. Il représente l’emblème du club", s’est exprimé le dirigeant sportif.