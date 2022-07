CAN féminine: L'Afrique du Sud s'adjuge son premier sacre

La CAN féminine Total Energie Maroc 2022 a connu son épilogue samedi 23 juillet 2022 avec le sacre de l'Afrique du Sud qui a triomphé du Maroc au terme d'une finale disputée devant plus de 45000 spectateurs au Stade Moulay Abdallah de Rabat (Maroc).

CAN féminine 2022: L'Afrique du Sud sur le toit du continent

Enfin, elles sont arrivées à vaincre le signe indien. Après avoir perdu 5 finales de CAN, les Banyana Banyana d'Afrique du Sud ont pris le dessus sur le Maroc (2-0) dans cette belle finale de la CAN 2022.

Dès l'entame du match, les Sud-africaines avec un bloc plus haut ont multiplié les actions sur les côtés grâce à la vitesse de Linda Mothlalo mais ont manqué cruellement d'efficacité. En face les Lionnes de l'Atlas se contentaient de bien défendre et se ruer quelques fois vers l'attaque. La différence se fera en seconde période avec une formation des Banyana Banyana qui est montée en régime et en puissance. En effet à l'issue de deux attaques rapides après deux récupérations hautes, Hlinda Magaia trouve le chemin des filets à deux reprises, respectivement à la 63éme et à la 71éme minute et donne un avantage conséquent à sa sélection.

Sonnées les Lionnes de l'Atlas vont réagir en mettant beaucoup plus de vitesse et de dynamisme dans le jeu. Les pouliches de Reynald Peydros vont réussir à se remettre dans le sens de la marche avec la réduction du score de l'attaquante de Tottenham, Rosella Ayane à la 80éme minute mais ne parviendront par à refaire leur retard.

Une première historique pour les Banyana-Banyana

La sélection Arc en Ciel tient désormais sa revanche sur l'histoire en remportant cette CAN 2022 après avoir perdu à 5 reprises à ce stade de la compétition (1995, 2000, 2008, 2012 et 2018). La bande de Desiree Ellis vient de réussir également quelque chose d'inédit en devenant la 3éme sélection africaine à remporter la CAN féminine depuis sa première édition en 1991 rejoignant ainsi le Nigéria (11) et la Guinée Equatoriale.

En attendant le sort du Cameroun et du Sénegal qui vont disputer les barrages, les deux finalistes (Afrique du Sud, Maroc) ainsi que la Zambie et le Nigéria vont représenter le continent à la prochaine Coupe du Monde féminine de football qui se disputera en 2023 en Nouvelle Zélande.