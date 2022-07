CAN féminine: Une finale inédite entre le Maroc et l'Afrique du Sud

Jour j pour connaître le vainqueur de la CAN féminine 2022. Entre les Lionnes de l'Atlas du Maroc et les Banyana Banyana d'Afrique du Sud, une équipe sera sacrée championne d'Afrique dans la soirée de ce samedi 23 juillet 2022.

Les 45000 spéctateurs annoncés au stade Mohammed VI de Casablanca pour cette finale inédite de la 14ème édition de la CAN féminine Maroc 2022, seront gratifiés ce soir sans doute d'un spectacle alléchant entre le Maroc et l'Afrique du Sud pour ce bouquet final.

Les Lionnes de l'Atlas en passe d'un premier sacre à la CAN

Grosse surprise de cette compétition, le Maroc est en passe d'écrire une belle histoire de son football féminin et africain. Fort de son exploit face au Nigéria, 11 fois vainqueur de la compétition et triple vainqueur consécutif en demi-finale (1-1 après prolongation, 5-4 aux tirs aux buts),le Maroc compte créer une nouvelle sensation en décrochant pour la première fois de son histoire cette compétition.

Reynald Pedros et ses pouliches peuvent dans ce sens compter sur un public qui sera acquis à leurs cause. Adepte d'un jeu direct, Reynald Peydros va sans doute s'appuyer sur le talent de sa capitaine Ghizlane Chebbak et sur l'explosivité de l'attaquante de Tottenham, Rosella Ayala pour surprendre les Banyana Banyana d'Afrique du Sud.

l'Afrique du Sud pour briser le signe indien?

Contrairement au Maroc qui est à sa première finale dans cette compétition depuis sa création en 1991, l'Afrique du Sud n'est pas à son coup d'essai. La sélection Arc en Ciel s'apprête à disputer la 6ème finale de son histoire après celles de 1995, 2000, 2008, 2012 et 2018 perdues face au Nigéria.

Et face aux Lionnes de l'Atlas, la bande à Ellis a une parfaite occasion de prendre une revanche sur l'histoire en décrochant finalement un sacre attendu pendant plus de deux décennies.

Pour atteindre cet objectif, les Banyana-Banyana, victorieuses de la Zambie en demi-finale, comptent mettre une intensité dans le match comme à leur habitude et faire preuve d'une précision chirurgicale devant les buts.