CAN féminine: la Zambie et le Maroc dans le dernier carré

La CAN féminine Maroc 2022 est à l'étape des quarts de finales. Ce mercredi 13 juillet 2022 à l'occasion des deux premiers matchs des quarts de finales de la compétition, la Zambie et le Maroc ont obtenu leurs tickets pour les demi-finales en battant respectivement le Sénégal et le Maroc.

La Zambie et le Maroc en demi-finale de la CAN Féminine

Au stade Mohammed VI de Casablanca ce mercredi, la Zambie était face au Sénégal dans un duel inédit pour ce premier quart-de finale de la CAN féminine Maroc 2022. Après une première période très équilibrée, ce sont les sénégalaises qui vont ouvrir le score dans cette partie grâce à Nguenar Ndiaye à la 69éme minute. Mais les Lionnes sur une bévue de leur gardienne vont concéder l'égalisation à la 78éme minute avec la réalisation de Chitundu pour la Zambie.

Les deux équipes vont disputer les séances de prolongations mais la différence va se faire dans les séances de tirs aux buts. Les Cooper Queens vont se montrer plus adroites. Conséquence, elles s'imposent (4-2) et se qualifient ainsi pour les demi-finales de la CAN.

Quelques heures après la qualification de la Zambie, c'est le Maroc qui lui emboîte le pas en s'imposant (2-1) au terme d'une rencontre âprement disputée. Les Lionnes vont marquer très tôt dans ce match grâce à Fatima Taganout à la 3éme minute. Mais quelques minutes plus tard, Keitumetse Dithebe égalisait pour le Botswana sur un coup franc somptueux à la 7éme minute. A force de dominer, les marocaines vont faire la différence à la 59éme minute grâce au but de Yasmin Mrabet. Les filles de Reynald Peydros disputeront donc les demi-finales de cette CAN.

La Coupe du Monde comme cerise sur le gâteau

C'est pour la première fois de leurs histoires que les Coopers Queens de la Zambie et les Lionnes de l'Atlas du Maroc se retrouvent donc dans le dernier carré de la compétition. En guise de bonus, ces deux sélections ont décroché par la même occasion leurs tickets pour la prochaine Coupe du Monde féminine de football qui se disputera en 2023 en Nouvelle Zélande.

Ce jeudi14 juillet, elles connaîtront leurs adversaires des demies finales à l'issue des confrontations entre le Nigéria et le Cameroun ainsi qu’entre l'Afrique du Sud et la Tunisie.