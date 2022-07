Rencontre Ouattara-Bédié-Gbagbo : Les attentes de Bro Grébé

Peu avant la rencontre entre les trois poids lourds de la politique ivoirienne, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, Geneviève Bro Grébé a livré ses attentes. La fondatrice du Mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire (MCNCI) attend beaucoup de ce tête-à-tête.

Bro Grébé invite Gbagbo, Ouattara et Gbagbo à décrisper le climat sociopolitique

Dans un communiqué publié le mercredi 13 juillet 2022, Geneviève Bro Grébé se prononce sur la rencontre entre le chef de l'État Alassane Ouattara et ses deux plus grands adversaires politiques, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. La présidente du u Mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire affirme que le rendez-vous des trois "grands" devrait servir à décrisper le climat sociopolitique. C'est également "un signal fort du processus de réconciliation qu'appelle de tous ses voeux le peuple ivoirien dans son ensemble".

Geneviève Bro Grébé et le MCNCI, inscrit dans une logique des Ivoiriens depuis trois ans, ont dressé une liste de préoccupations qui touchent la vie des Ivoiriens. Il s'agit entre autres du coût de la vie, le chômage endémique des jeunes, la prolifération des stupéfiants, mais également de la situation de tous les prisonniers civils et militaires des différentes crises politiques.

L'ancienne ministre des Sports Loisirs pense aussi que Alassane Ouattara et ses deux interlocuteurs devraient aborder les sujets du retour sécurisé des exilés, les poursuites arbitraires contre les opposants politiques, la corruption et la sécurité.

Par ailleurs, "au vu des nombreuses préoccupations des Ivoiriens, le MCNCI propose la mise en place d'une plateforme permanente de concertation nationale en vue du règlement des conflits de façon pacifique".