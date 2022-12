Côte d’Ivoire : La SOTRA lance ses activités à Yamoussoukro

Après Anyama, Bingerville, Bouaké et Bassam, c’est au tour de la ville de Yamoussoukro d’accueillir les bus de la SOTRA à partir du 23 décembre 2022.

Les bus Sotra arrivent à Yamoussoukro dès ce vendredi (ministère des transports)

La cérémonie de lancement officiel des activités de la SOTRA dans la capitale politique de la Côte d’Ivoire aura lieu ce vendredi 23 décembre 2022 à la place Jean Paul II de Yamoussoukro à partir de 9 h. Elle est placée sous le patronage de Patrick ACHI, Premier ministre, chef du gouvernement et sous la présidence d’Amadou KONE, ministre des Transports.

Notons que dans le cadre de la mise en œuvre du Programme social du gouvernement (Ps-Gouv 2021) pour l’amélioration de la mobilité urbaine au-delà du Grand Abidjan et en prélude aux préparatifs de la CAN 2023, le ministère des Transports, à travers la SOTRA, leader du transport urbain, procède depuis 2019 au déploiement des lignes d’autobus dans les villes périphériques d’Abidjan ainsi que dans les villes hôtes de la CAN 2023 (Bouaké, Yamoussoukro, Korhogo et San Pedro).