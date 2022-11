Iveco va mettre en circulation des "gbakas" made in Côte d’Ivoire

Bientôt un nouveau souffle dans le transport commun à Abidjan. La société automobile Iveco, en collaboration avec "Daily Ivoire" qui fabrique des véhicules made in Côte d’Ivoire, a annoncé la mise en ligne de nouveaux minibus (Gbaka). Ces minibus (gbaka) made in Côte d’Ivoire seront mis en ligne dans la commune de Yopougon dans le mois de décembre 2022.

Transport urbain : Iveco débarque bientôt à Yopougon avec un nouveau modèle de gbaka

D’une capacité de 18 places extensibles à 22 et 26 places, le véhicule "Daily Ivoire" est modelable en différents types d’engins, notamment en camion benne, en camion frigorifique, en minibus "gbaka" de type "Massa". Cette nouvelle fait des heureux, notamment les habitants de la commune de Yopougon. Où les difficultés de déplacement sont de plus en plus fréquentes. Après huit heures du matin à Yopougon, il est souvent difficile voire impossible de sortir de la commune ou même d’y circuler.

Mais à côté de cela, ce nouveau souffle au transport commun vient comme un point d’honneur aux intempéries du secteur. A l’unanimité, les Ivoiriens souhaitent que ce transport moderne +225 mette fin à l’insolence des conducteurs, le manque de respect du code de la route par certains conducteurs de gbaka, le changement fréquent du coût du transport.

Les Abidjanais attendent à bras ouverts cette modernisation du transport commun.

Mariam Ouattara : www.afrique-sur7.ci