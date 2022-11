Scandale: Le film de la bastonnade de Ks Bloom à l’aéroport de Dakar

KS Bloom a vécu une véritable mésaventure à l'aéroport de Dakar, au Sénégal dans la journée du jeudi 10 novembre 2022. En effet, l’artiste ivoirien a annoncé sur son compte Facebook, avoir été battu "pendant plusieurs heures". Quelques jours après cette altercation vécue avec les policiers sénégalais, Ks Bloom décide de tout expliquer.

Que s’est-il passé réellement au Sénégal avec Ks Bloom ?

Koné Souleymane Karim Kader dit Ks Bloom, Primud d’Or 2022, décide avec son staff managérial d’effectuer le déplacement vers le pays de la teranga pour un festival qui finalement a été annulé. Lui en classe business atterrit plus tôt à l’aéroport de Dakar, contrairement à son staff en classe éco. « Le vol atterrit à 23 heures, étant donné que je suis en business; je passe tranquillement faire mes formalités. Arrivé au check point, comme d’habitude je fais mettre les empreintes et des photos. Le monsieur qui m’accueille me demande automatiquement l’hôtel où je serai logé. Surpris je réponds que je n’en sais rien. Vu que ce n'est pas moi qui discute le contrat, puis il me dit: mets-toi sur le côté ».

Une fois sur le côté comme recommandé par l’agent, Ks Bloom attend impatiemment son tour et l’arrivée de son staff, quand il est encore interpellé par l’agent. « Je me mets sur le côté en attendant que le reste de mon équipe me rejoigne pour terminer les formalités. A un moment donné, l’agent se lève et me donne l’ordre de quitter où il m’a lui-même demandé de m'asseoir. Étonné dans ma position (…), je demande à l’agent mais vous avez un problème avec moi ? », a-t-il rétorqué.

Enervé par la question de Souleymane Karim, le policier «sort de sa cabine et il vient me pousser devant tout le monde. Choqué ! je n’ai rien dit; j’ai baissé la tête », dit-il. « Je ne l’ai pas insulté, je ne lui ai plus adressé la parole, tout ce que j’ai fait, c’est baisser la tête en attendant l’arrivée de mon équipe ».

Des heures après, l’équipe fait son escale, Ks Bloom rend compte à son manager Rodrigue. «Je l’informe de ce qui s’est passé, il approche l’agent pour demander des explications, l’agent lui demande de revenir me voir. Nous avons décidé de ne plus avoir affaire au monsieur. Rodrigue explique le problème au responsable de la sécurité. Il est refoulé, pour eux, ça n’a pas de sens, j’ai insisté pour qu’on regarde les caméras de surveillance parce que l’agent m’a réellement poussé. L’agent me dit que c’est à lui de décider s’il faut regarder la caméra ».

Au cours de leurs échanges avec le responsable de la sécurité, Ks Bloom se voit réclamer son passeport par un agent en tenue civil. Surpris, il s’offusque. « Mon équipe s’est insurgée, pourquoi un homme en civil vient demander mon passeport, c’est en ce moment que les autres policiers sont sortis de leur box ». « Le policier dit maintenant comme vous voulez crier, on va crier, suivez-moi ! (...) Et quand l’équipe rentre avec moi, il interpelle et me demande d’entrer seul, pas avec mon équipe ». Les esprits s'échauffent entre le staff managérial de l’artiste et les hommes de l’aéroport.

« Il sont venus m’attraper, me tirer; l’un par mon bras, l’autre par mon pied, ils m’ont tiré pour me faire rentrer de force dans le bureau. Dès qu’ils me font asseoir sur le fauteuil, Pam ! le premier coup, dans le visage, suit un deuxième coup, je lève la tête très choqué, pour moi, ils n’allaient pas oser. Mais ils l’ont fait ! ».

Aka Rodrigue, Manager de Ks Bloom, donne sa version

« Ç'a été une torture pour lui pendant plus deux heures. Ce n’est que par miracle qu’un artiste sénégalais est arrivé. Connu des policiers, il a plaidé pour qu’on laisse Ks Bloom. Les chefs d’accusations contre l’artiste sont l’indiscipline, selon le policier à l’accueil. Pour le relâcher, on demande à l’artiste de signer une décharge pour dire qu’il est responsable de ce qui s’est passé ». L’artiste n'a pas refusé de signer la décharge. Il est finalement libéré par les agents de sécurité de l’aéroport.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci