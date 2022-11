Côte d'Ivoire: L'ONG Fleur de Lys équipe la préfecture de Tiassalé

Le jeudi 17 novembre 2022, Koné Vacaba, préfet du département de Tiassalé, a invité les chefs de services, les chefs de village, de communautés ethniques, religieuses et la société civile à une sobre cérémonie de remise de don de l'ONG Fleur de Lys à la Préfecture.

Tiassalé: Après la population, l' ONG Fleur de Lys se rapproche de l'administration

Ce sont trois climatiseurs split qui ont été offerts à la Préfecture de Tiassalé par l'ONG « Fleur de Lys » pour faire face à la grande vague de chaleur qui sévit dans certains bureaux de la préfecture de Tiassalé. Un geste fort apprécié par le préfet du département, Koné Vacaba, qui a exprimé sa gratitude au président de l'ONG « Fleur de Lys », Alpha Sanogo. « Je voudrais vous remercier de votre présence et voudrais vous dire que si je vous ai invités, c’est pour témoigner des actions sociales de votre fils Alpha Sanogo, Président de l’ONG « Fleur de Lys ». Et « encourager ainsi les autres cadres à faire comme lui dans l’union et la solidarité des fils de Tiassalé », a lancé l'autorité préfectorale aux cadres de la région.

Le Sénateur Jean-Désiré Yapobi, représentant le Président de « Fleur de Lys », Alpha Sanogo, a remis les dons au Préfet, en appelant « tous les cadres de Tiassalé à l’union pour le bien des populations ». C'est pour raffermir les liens de fraternité entre tous les fils et filles du département de Tiassalé, qu' Alpha Sanogo a mis en place l'ONG Fleur de Lys, la reine des fleurs. L'objectif étant d'apporter sa contribution au développement social et économique du département de Tiassalé.

Il y a quelques jours, ce digne serviteur du président de la République, Alassane Ouattara, remettait un chèque de 15 millions de FCFA à 100 jeunes de la commune pour les aider à financer leurs activités après une formation en entrepreneuriat qu'il a lui-même financée. Ce n'est donc pas fortuit s'il a été récemment désigné Meilleur acteur du développement de la région de l’Agnéby-Tiassa, pour ses nombreuses œuvres sociales dans le département de Tiassalé.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci

Infos: Balamine D.