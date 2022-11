COP27 - Crise climatique: L’Ong JVE Côte d’Ivoire et ses partenaires proposent des solutions

Présents à la Cop 27 en Egypte, l’Ong Jeunes volontaires pour l’Environnement (JVE Côte d’Ivoire) et ses partenaires ont proposé leurs solutions pour faire face à la crise climatique.

L’Ong JVE Côte d’Ivoire présente à la Cop 27 en Egypte

Depuis le 06 novembre 2022, près de 200 pays et plusieurs milliers d’organisations de la société civile sont réunis à Sharm El Sheikh en Egypte pour réfléchir et trouver les réponses sur la crise climatique.

Au cours de cette conférence des parties, organisée par la convention des cadres des Nations unies sur les changements climatiques chaque année, il sera question d’agir urgemment pour faire face à la menace climatique planétaire.

JVE Côte d’Ivoire, l’ONG ivoirienne de défense de l’environnement et partisan de la justice climatique, fait partie de ces acteurs non étatiques présents à ce grand rendez-vous. A cet effet, elle a organisé en collaboration avec deux autres organisations venues du Ghana et du Cameroun, un side-event (évènement parallèle) au pavillon ivoirien situé dans l’espace C du site abritant cette vingt-septième conférence des parties qui se tient après celle de Glasgow.

JVE Ghana, GDA et JVE Côte d’ivoire ont présenté au cours de cet évènement le projet agroécologique, ‘linking and learning’ que ces trois organisations exécutent dans le cadre de la collaboration de la lutte contre la crise climatique. C’est le partage d’expériences vécues par l’ensemble des trois pays, qui a composé la trame de la discussion avec les personnes qui ont participé à l’évènement.

Prenant la parole pour proposer les solutions de l’organisation qu’elle dirige, madame YAPO Larissa a estimé qu’il faut agir et vite si nous voulons faire changer la courbe dangereuse de la crise climatique en optant pour un changement de paradigme cultural : « Nous devons tous être d’accord que la solution aujourd’hui pour arrêter de détruire nos forêts et les sols, de cesser d’émettre du co2, est la pratique de l’agroécologie paysanne», dixit Yapo Larissa, directrice exécutive de JVE Cote d’Ivoire.

Selon elle, c’est ce combat que son organisation mène à travers la formation et l’accompagnement de plusieurs communautés et coopératives en Côte d’ivoire. Quant au directeur exécutif de JVE Ghana, il a affirmé qu’il ne s’agit pas de comparer l’agroforesterie à l’agroécologie dans le choix des solutions pour faire face à la crise climatique : « Pour nous, il n’y a pas de comparaison à faire entre les deux concepts, il faut revenir à l’agroécologie paysanne pour sauver notre planète. Les preuves sont énormes pour tergiverser sur cette option », a affirmé Kofi Wisdom.

Dans leur plaidoyer, pour un accompagnement des initiatives et de la promotion de l’agroécologie, les panelistes ont exhorté les différents participants à faire écho du projet présenté. Il faut noter que cet évènement parallèle a eu la participation de la directrice de JVE Mali, du directeur de JVE Cameroun, du directeur de JVE Benin, d’une représentante de JVE international, d’un représentant de afsa(…), des officiels ivoiriens et des représentants de quelques ONG ivoiriennes.

Notons que la cop27 qui se tient en Egypte a admis les questions de l’agroécologie et des pertes et dommages pour faire face à la crise climatique. Enfin, la délégation de JVE Côte d’Ivoire participera encore à d’autres évènements parallèles à l’invitation de certains de ses partenaires.

Avec Sercom JVE