COP27 : 200 pays réunis en Égypte contre le réchauffement climatique

La COP27, la conférence mondiale de l’ONU sur le climat, s’est ouverte le dimanche 6 novembre 2022 en à Charm el-Cheikh, en Égypte. Ce sont au total 200 pays, parmi lesquels la Côte d'Ivoire, représentée par son vice-président, Koné Meyliet, qui prennent part à cet important rendez-vous.

COP27 : Koné Meyliet représente la Côte d’Ivoire

Sameh Choukri, le ministre égyptien des Affaires étrangères, a planté le décor le dimanche 6 novembre 2022, à l’ouverture de la COP27 à Charm el-Cheikh.

"Mettons en oeuvre ensemble (nos engagements), pour l'humanité et notre planète", a déclaré le chef de la diplomatie égyptienne, qui préside la COP27.

Pour sa part, Alok Sharma, président sortant de la COP de Glasgow, a laissé entendre qu’ "aussi difficile que soit le moment actuel, l'inaction équivaut à de la myopie et ne peut que retarder la catastrophe climatique".

La Côte d’Ivoire prend part à la COP27. En effet, Koné Meyliet Tiémoko s’est envolé pour l’Égypte le dimanche 6 novembre 2022 afin de représenter son pays. Le vice-président ivoirien assistera au Sommet des chefs d’État et de gouvernement prévu pour le lundi 7 novembre, indique un communiqué officiel. Selon la note, il prononcera un discours sur la problématique du climat, mais aussi des déclarations spécifiques lors de sessions thématiques.

En outre, le représentant d'Alassane Ouattara participera également aux Tables rondes sur les "financements innovants pour le climat et le développement" et "les changements climatiques et la durabilité des communautés vulnérables". Koné Meyliet Tiémoko aura des entrevues avec plusieurs personnalités présentes en Égypte, a-t-on appris dans le communiqué de la présidence de la République de Côte d'Ivoire .

La Conférence de Charm el-Cheick sur les changements climatiques ou encore la COP27 se tient du 6 au 18 novembre 2022. La vision de la présidence égyptienne de la COP27 est de passer des négociations et de la planification à la mise en œuvre.