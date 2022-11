Côte d'Ivoire - Primud: KS Bloom succède à Dj Kerozen

Au terme de la cérémonie de distinction du Prix international des musiques urbaines et du Coupé-décalé (Primud), le jeune rappeur gospel KS Bloom a été désigné grand vainqueur et succède ainsi à Kerozen.

KS Bloom, meilleur artiste ivoirien de l’année 2022

Invité récemment à l’émission Showbuzz diffusée sur la chaine NCI, le rappeur Gospel, Ks Bloom, avait clairement signifié qu’il méritait d’être sacré Primud d’or cette année. Et il avait estimé que Didi B etait le seul concurrent qui pouvait l’empêcher de succéder à Kerozen Dj.

" Honnêtement, cette année, à part nous deux (Didi B et lui), celui qui veut venir être PRIMUD D'OR, il est méchant(...) On est des artistes, je vais prendre mon cas, tu ne peux pas faire le Sofitel, le premier concert philharmonique de la musique ivoirienne, tu fais deux concerts en 3 jours, tu remplis le Sofitel et Ivoire Golf club. Tu vas au CASINO DE PARIS, tu remplis les 3 concerts seulement statistiquement... il y a combien de personnes qui ont fait ça ? Genre un spectacle en France dans une salle, même de 500 places depuis le début de leur carrière. Quand on cite les artistes ivoiriens qui l'ont fait, parmi les 5, aujourd'hui, on peut dire mon nom alors que je viens d'arriver, je ne suis qu'à un an de carrière", a-t-il confié lors de son récent passage sur NCI.

S'en est suivie une rivalité entre Didi B et Ks Bloom pour la conquête du gros lot mais au finish, c'est le jeune rappeur Gospel qui a été désigné Primud d’or 2022 lors de la cérémonie de distinction qui a eu lieu dans la nuit du dimanche à lundi du coté de Sofitel Hôtel Ivoire dans la commune de Cocody.

Mais cette petite rivalité n'a pas du tout eu un impact sur les rapports entre les deux artistes. La preuve, Didi B est monté sur le podium pour féliciter KS Bloom. Un geste qui a séduit de nombreux observateurs.

Pour rappel, lors de la précédente édition du Prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé (Primud 2021) , l’artiste Ks Bloom avait raflé le Primud du meilleur rappeur. Un prix contesté par certains pour qui, KS Bloom ne devait pas être logé dans la catégorie des rappeurs.

Mais le chanteur qui s'est donné pour objectif d'évangéliser la jeunesse, a fait savoir qu'il ne se limiterait pas qu'au rap. Il avait clairement visé le premier prix. Et c'est maintenant chose faite.