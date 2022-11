Me ZEHOURI aux membres de la FESCI: "Soyez des syndicalistes responsables"

La section FESCI Droit-Abidjan a officiellement une nouvelle équipe dirigeante. La cérémonie d’investiture de ce nouveau bureau a eu lieu le mercredi 16 novembre 2022 à l’Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan. Placée sous le parrainage de Maitre Paul-Arnaud Bertin ZEHOURI, Notaire conseil et Président de l’ODAP-CI, la cérémonie a mobilisé plusieurs personnalités dont Dr. Ahipeaud Martial, le tout premier secrétaire général de la FESCI, l’actuel Secrétaire National, Alla Saint Clair dit National Makelélé, Maitre Abdoulaye Ben Meité, les anciens de la FESCI Droit-Abidjan, l’administration de la faculté de Droit-Abidjan et bien d’autres.

Investiture du Bureau de la FESCI Droit-Abidjan : Me Bertin ZEHOURI invite les fescistes à s'intéresser à la vie de la Côte d'Ivoire

Dans son intervention, Me Paul-Arnaud Bertin ZEHOURI a invité les membres de la FESCI à l’excellence académique, à la responsabilité, à la non-violence et aux valeurs qui favoriseront leur insertion socio-professionnelle. « Je vous invite à vous soumettre aux directives de vos enseignants, de vos encadreurs. Restez concentrés sur l’objectif. Je vous invite à prendre vos études à cœur et d’en faire la priorité des priorités. Evitez la tricherie et soyez des syndicalistes responsables en bannissant dans vos actes de tous les jours, la violence (...) Cela vous conduira à la fin de vos études d’accéder à des stages et des emplois qui vous permettront d’être des hommes et des femmes affranchis », a-t-il déclaré.

Le Notaire-Conseil a profité de la lucarne pour appeler les étudiants à participer à la vie politique de la Côte d’Ivoire. « Après, il est bien de se déployer dans un système démocratique, dans un pays paisible (…) Je vous invite donc à vous impliquer dans la vie de votre pays en établissant vos cartes nationales d’identité, vos cartes d’électeurs et en faisant en sorte que vous soyez inscrits sur la liste électorale », a-t-il lancé. Intervenant à son tour, le Secrétaire National de la FESCI, le National Makelélé a rappelé le rôle assigné à la FESCI qui est de lutter pour l’intérêt des élèves et étudiants de Côte d’Ivoire, tout en appelant ses camarades à être des militants responsables, disciplinés pour donner une bonne image de l’organisation.

« La FESCI est une organisation d’une utilité publique (…) L’indiscipline ne sera pas tolérée dans nos rangs. Le vrai chef n’est pas celui qui use de la violence mais qui se met à la disposition de ses administrés et trouve des solutions à leurs préoccupations. C’est ce que nous attendons de vous», a-t-il rappelé. Quant à Ghislain Kouassi dit Général Al Sissi, nouveau Secrétaire général de la FESCI-Droit, il a annoncé la couleur de son mandat qu’il place dans la ligne directive du Bureau Exécutif National.

« Notre mandat est placé dans la ligne directive du bureau exécutif national qui est zéro violence pour une école d’excellence (…) L’UFR SJAP compte 12.000 étudiants avec une bibliothèque caduque, avec des conditions environnementales vraiment difficiles, pas de toilettes…Nous voulons donc participer à refaire l’environnement de l’UFR, participer à mettre la bibliothèque à jour, travailler à ce que notre UFR retrouve son lustre d’antan », a-t-il annoncé.

Cette cérémonie a été riche en émotions, en ambiance et en témoignages. Les anciens de la FESCI Droit-Abidjan ont été également célébrés. Elu le 31 mai 2022, c’est avec un bureau de 29 membres dont 04 femmes que Ghislain Kouassi dit Général Al Sissi présidera aux destinées de la FESCI Droit-Abidjan pour un mandat de deux (02) ans.

Infos: Nicaise B.